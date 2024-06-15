Украсим Шымкент изнутри

Думаю, никто не станет спорить, что наш благословенный город с каждым годом хорошеет. Для нас, горожан, этот процесс проходит незаметно, все происходит как бы само собой. А вот приезжие бывают приятно ошеломлены.

Один гость из Атырау, который в последний раз был в Шымкенте лет 30 назад, даже глазам не поверил: «Я, конечно, знал, что увижу перемены: все течет, все меняется,

но чтобы так кардинально! Из провинциального грязноватого города Шымкент превратился в современный мегаполис, утопающий в зелени и цветах. Вам повезло – здесь хочется жить!»

Сила народной инициативы

Такие слова всегда приятно слышать. Тут надо отдать должное доблестному труду наших архитекторов, строителей, озеленителей, работников коммунальных служб и городскому акимату в целом, взявшему город под свою рачительную опеку. Но бывает и так, что главный акцент в благоустройстве города сделан на внешний эффект и явно рассчитан на ту же приезжую публику. То есть снаружи все прекрасно и чисто, здания ласкают взор свежевыкрашенными фасадами, по ночам сверкают контурными подсветками… а чуть внутрь зайдешь – там серость, грязь и разруха.

Когда-то и у нас так было. Точнее, и на внешнем контуре было не очень презентабельно, и внутри было нечем гордиться. Все решительно изменилось за последний десяток лет, когда городские власти стали строго следить за выполнением задач, поставленных текущей бюджетной программой. А в ней все конкретно расписано – вплоть до количества запланированных детских игровых площадок и спортивных сооружений во дворах многоэтажек. Теперь почти каждый двор оснащен яркими детскими площадками со всевозможными тренажерами, горками и турниками. От былой серости не осталось и следа.

К счастью, есть у нас неравнодушные граждане, которые, как говорится, не ждут милости от природы, в нашем случае – от городских властей, а украшают ареал своего обитания по мере собственных сил и эстетической потребности души.

Таким народным дизайнером собственного двора можно с полным правом назвать Дану Бектаеву, автора креативного проекта «Казахский этнодвор». Как он выглядит?

Если вкратце, то двор дома №40 по улице Иляева представляет собой ярко оформленное пространство, где вспомогательные объекты кондоминиума расцвечены национальными узорами – буквально списанными с предметов коврового искусства. «Под ковер» расписаны и двери подъездов, и гаражи, и бетонные стены забора, и «боковушки» детской площадки. Этот двор кажется экзотической расписной шкатулкой, где каждый элемент орнамента хочется рассмотреть поближе и пристальнее. Конечно, всю эту красочную прелесть Дана творит не в одиночестве – ей помогают художники-единомышленники. Но эту необычную задумку никогда бы не удалось воплотить, если бы не страстное увлечение коврами с самых ранних лет.

Первые уроки ковроткачества Дана получила от бабушки, она знает цену этому тяжелому кропотливому труду, результат которого так восхищает глаз и душу. А впоследствии она стала фанаткой этого особого вида народно-прикладного искусства. Начала не только коллекционировать ковры ручной работы, но и досконально изучать историю ковра, постигать тайны его затейливых узоров, расшифровывать их сакральный смысл как послания от далеких предков.

Сейчас этот двор можно считать «образцово-показательным», туда уже водят иностранцев, чтобы показать неповторимую самобытность национального творчества в таком необычном бытовом интерьере. Но чтобы рассказать, с чего все началось, мне придется немного отклониться от темы городского благоустройства.

За годы увлечения ковровой тематикой у Даны Бектаевой образовалась уникальная коллекция количеством более чем в 400 ковров. Для их хранения понадобилось арендовать специальное помещение. И как всякого неравнодушного коллекционера Дану одолевало желание сделать коллекцию доступной для всеобщего обозрения. А точнее, создать настоящий музей ковров. Но разве можно это сделать без одобрения городских властей? А лучше – с их непосредственной помощью. Ведь в запасниках Даны есть ценнейшие экземпляры народного ковроткачества, выполненные в различных техниках и традициях, присущих разным регионам Казахстана. Сейчас много говорят о возрождении древних, но позабытых народных ремесел… Так не станет ли такой музей одним из центров культурно-исторического просвещения?

Сначала идею одобрили, вроде даже что-то пообещали, но потом почин постепенно завял на корню. Дана писала куда-то письма с просьбами поддержать ее, но послания действия не возымели. А пока ее музейный порыв отражается в украшении дворовой территории, что тоже имеет безусловную ценность. Волшебные орнаменты ее ковров, так или иначе, все же стали достоянием широкой публики. Жаль, что масштаб не тот…

Шымкент – цветущий город-сад

Недавно на глаза попалась интересная статистика от агентства QAZSTAT: Шымкент вошел в тройку лидеров городов по количеству парков. Далее идут лестные для нас подробности: «В последнее время Шымкент переживает значительные преобразования, направленные на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни его жителей. Одной из ключевых задач, которую поставило для себя руководство города, стало увеличение количества парков и скверов. Воплощение этой цели стало возможным благодаря слаженной работе команды профессионалов под руководством акима Шымкента и его аппарата.

Шымкент, третий по величине город Казахстана, продолжает динамично развиваться. В условиях активного роста населения и урбанизации потребность в зеленых зонах становится все более актуальной. Новые парки и скверы не только улучшают экологическую обстановку, но и способствуют формированию комфортной городской среды».

Что ж, отрадно знать, что не только мы замечаем динамичное развитие города – ведь всякий кулик свое болото хвалит – это признано на республиканском уровне. Действительно, благоустроители Шымкента наряду с модернизацией городских территорий массированно занимаются его зеленым и цветочным содержимым. Вот и в этом году с ранней весны соответствующие службы бодро приступили к всеобщему озеленению.

Сегодня в нашем мегаполисе восемь парков и 39 скверов. По сравнению с другими городами это довольно много. А будет еще больше: по специальной программе по озеленению и благоустройству города к 2025 году в Шымкенте будет построено еще четыре парка и разбито 23 цветника. Озеленение проходит в непрерывном и налаженном ритме. В пяти районах мегаполиса на этом поприще трудятся пять частных фирм. В каждом районе для этих целей задействованы от 200 до 300 человек и несколько десятков единиц специализированной техники. В зависимости от масштабов района и объема работ.

А что сажают? Например, два месяца назад вблизи нового терминала шымкентского аэропорта высадили саженцы крымской сосны, тополя, сливы, можжевельника и декоративного тутовника. А в городе – примерно 120 тыс. декоративных и плодовых деревьев. Попутно озеленители делают и другую сопутствующую работу: стригут высокую траву и формируют газоны. Самая страдная пора для зеленых насаждений пришлась на апрель: именно в это время все подрядные фирмы, работающие в этом направлении, выводят на работу имеющуюся в арсенале технику и рабочие руки.

Как говорят специалисты акимата, за счет посадки плодовых деревьев в Шымкенте ежегодно увеличивается площадь зеленого пояса, которая уже перевалила за отметку 8 000 гектаров. А все озеленительные работы в комплексе обеспечат жителям города благоприятный экологичный микроклимат и живительную прохладу, так остро необходимую для нашего знойного юга.

Большое место уделяют озеленители и богатым цветочным композициям, заметно украшающим город с весны до глубокой осени. Одни наши тюльпаны, ставшие символом Шымкента, способны ввергнуть в умиление самого унылого прохожего.

Однако есть в этом деле и цветоводы-энтузиасты, в одиночку насаждающие цветочное разноцветье на своем дворовом пространстве. Заметим, эти люди от своего труда не получают никаких особых дивидендов. Ну, разве что эстетическое удовлетворение от красоты, созданной своими руками… А труд этот довольно хлопотный, непрерывный и затратный.

Создательницу такого «внутреннего» цветника, Мадину Мухтарову однажды поблагодарили на официальном уровне. Она получила первое место в Аль-Фарабийском районе в рамках цветочного фестиваля. Это было приятно и почетно.

А что взамен? Чтобы защитить свой труд от вандалов, злостно покушающихся на цветочный результат ее трудов, Мадине пришлось установить во дворе нормальное освещение и видеокамеры – все, разумеется, за свой счет…

Вы думаете, женщине больше делать нечего, как ежедневно трудиться, возделывая свою красочную «плантацию»? Отнюдь. Мадина – судебный эксперт, аудитор и художник. Просто характер такой – неравнодушный к месту своего обитания и городу в целом. Думается, дворы наши были бы краше, если бы народ стал чуть отзывчивее и сознательнее, и к цветочной палитре Мадины добавились бы яркие краски других ревнителей цветочной красоты.

С недавнего времени городские здания стали украшать так называемые муралы. Существенную разницу между муралами, граффити и фресками может указать любой специалист, но если кратко – это красочная роспись на стенах. Это новое для нас искусство в стиле стрит-арт, которое уже давно пышным цветом цветет в крупных городах мира. Теперь в эту тему включились и мы. Про внушительный мурал на здании старого универмага на площади Ордабасы, наверное, все знают. На нем изображен безвременно ушедший архитектор Бахытжан Аширбаев – памятный для Шымкента человек. Но стали появляться и другие, вовсе не связанные с конкретной личностью.

Красочно оформлено теперь и наше многострадальное узилище, то есть тюрьма, находящаяся на Темирлановском шоссе.

А год назад во дворе дома №11 по улице Туркестанской появился новый мурал вполне абстрактного содержания под названием «Там, где ты есть».

Один из его авторов Дмитрий DMN так объяснил идею своего детища: «Если вы посмотрите с определенного ракурса, то увидите отметку геолокации. Это значит, что ты находишься в определенное время в определенном месте и делаешь мир вокруг себя лучше. Свой двор, свой подъезд, да что угодно…»

А наша геолокация – наш любимый Шымкент, и мы будем делать его лучше по мере своих сил и возможностей. Нам здесь жить!

Елена Летягина