На маршруте №55 будут курсировать 3 новых автобуса в Шымкенте

В Шымкент привезли еще 3 автобуса, выпускаемых отечественной компанией.

Общественный транспорт будет курсировать по маршруту № 55. Салон автобуса, выпускаемого в Караганде вмещает около ста пассажиров. Специалисты отмечают, что с начала года приобретено 26 средств передвижения. В ближайшее время планируется привезти в Шымкент 200 автобусов на газе.

Самат Нуржанов, главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:

«Модификация автобусов считается новой. Они полностью укомплектованы необходимым оборудованием. Длина автобуса 10 с половиной метров, двухдверный. Двигатель класса «Евро 5″. Сейчас готовятся документы».