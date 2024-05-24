Понюхали пороха: обкатку танком прошли шымкентские новобранцы

Новобранцы прошли «обкатку танком».

Военнослужащие укрывшись в окопе, пропустили через себя 40-тонную гусеничную технику, а затем вступили с ней в бой на учебном полигоне «Дарбаза» Туркестанской области.

Как говорят бывалые военнослужащие, в обкатке танком определенную роль играет моральная готовность человека лечь под 40 тонн железа и вступить в борьбу с бронированным «чудовищем». Но только после такого испытания каждый воин получает право считаться настоящим защитником. Это однозначно проявление храбрости.

Молодые военнослужашие механизированной бригады регионального командования «Юг» также выполнили свои первые боевые стрельбы. С новобранцами провели занятие по изучению тактико-технических характеристик танка Т-72, стрелкового оружия и ручных гранат.

«170 новобранцев весеннего призыва выполнили первые стрельбы из АК-74 и метание ручной гранаты по танку из окопа. Эти навыки очень важны для молодых военнослужащих», — говорит Айназар Махамбеталиев, старший лейтенант .

Упражнение — бой с техникой, было разработано еще в 1943 году накануне Курской битвы для того, чтобы мотострелки не испытывали страх перед бронированной техникой противника.