С 1 июня в Шымкенте меняется адрес дежурного ЦОНа

С 1 июня по дежурному графику будет работать ЦОН по адресу мкр. Күншығыс, 116/1.

Напомним, что дежурные центры принимают граждан в будни до 20:00, в субботу до 13:00. Вместе с тем, ЦОН по адресу ул. Джангельдина, 13А с 1 июня переходит на обычный график работы – услуги будут оказывать только в будние дни до 18:00.

Отметим, что адрес дежурного спецЦОНа остается прежним — 196 квартал, 381/1. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00.

К слову, получить госуслуги онлайн можно через приложение «ЦОН».

ФОТО: Пресс-служба «Правительство для граждан» по городу Шымкент