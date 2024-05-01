Серик Жумангарин ознакомился с крупными отечественными предприятиями Шымкента

По поручению премьер-министра в части поддержки отечественного производства 1 мая 2024 года вице-премьер Серик Жумангарин посетил Шымкент, где ознакомился с ходом строительства и работой действующих крупных производственных и сельскохозяйственных объектов.

На территории транспортно-логистического центра Шымкента строится многофункциональный складской комплекс ТОО «НМИ-Юг» площадью 5 га.

Стоимость проекта — 10,2 млрд тенге.

Первый этап строительства планируется завершить уже в этом году, строительно-монтажные работы первого этапа завершены на 90%. Общая площадь складских помещений составит 22 тыс. кв. м. Здесь будет создано 107 рабочих мест. По словам учредителя ТОО «НМИ-Юг» Айжан Наимбековой, это будет склад категории А+, с гибкой системой климат-контроля, возможностью регулировки температуры холодильных камер от -18 до +4 градусов Цельсия. Это позволит обеспечить хранение самого широкого ассортимента товаров.

Здесь же вице-премьеру презентовали проект строительства тепличного комплекса ТОО «Alsera kz».

Инвестпроект стоимостью $650млн реализует турецкая компания «Alarko Holding» в индустриальной зоне «Бозарык». Он будет поэтапно реализован на площади 500 га с применением новых технологий. Здесь планируют выращивать огурцы, помидоры, бахчевые, корнеплоды и другие сельхозкультуры. Это будет самый большой тепличный комплекс в Шымкенте по выращиванию томатов и огурцов, с созданием порядка 2000 новых рабочих мест.

Аким города Габит Сыздыкбеков проинформировал о других проектах, которые предстоит реализовать на территории ТЛЦ.

Серик Жумангарин высоко оценил перспективы реализуемых проектов, отметив, что со стороны государства будет оказана вся необходимая поддержка, так как они отвечают целям госполитики в сфере АПК – доведения глубокой переработки сельхозпродукции до 70%.

Вице-премьер посетил крупнейшую и единственную в Казахстане текстильную фабрику полного законченного цикла по переработке и выпуску готовой текстильной продукции — ТОО «AZALA Textile». На фабрике трудятся 475 человек.

Уникальный текстильный комбинат производит несколько десятков видов продукции, начиная от пряжи и заканчивая текстильными изделиями.

Мощность предприятия составляет свыше 6 800 тонн пряжи и 14 млн. погонных метров суровой ткани в год. Это экспортоориентированное предприятие, порядка 70% своей продукции AZALA Textile поставляет в страны ближнего зарубежья, в Литву, Германию, Италию, Польшу, Бельгию, Данию, Латвию и Турцию.

По итогам осмотра производственных цехов и разговора с руководством фабрики Серик Жумангарин поручил проработать на правительственном уровне возможность увеличения закупа для государственных нужд продукции отечественного производителя текстиля.