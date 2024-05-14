Суд над экс-замакимом Шымкента: Максут Исахов попал в больницу

В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс. В специализированном межрайонном уголовном суде рассматривают дело Максута Исахова.

Экс-замакима обвиняют в даче взятки в размере 200 тысяч долларов первому замначальнику ДКНБ. Обвинения в свой адрес бывший высокопоставленный чиновник отрицает.

В сегодняшнем процессе подсудимый участвует онлайн. Он был госпитализирован в больницу по состоянию здоровья. Сегодня, по предварительным данным, начнутся прения сторон.

Напомним, Исахов попал под уголовное преследование в июле прошлого года. Сторона защиты подсудимого настаивает на том, что дело строится на фальсифицированных документах и является незаконным.

Помимо этого Исахов утверждал, что это первый заместитель ДКНБ, угрожая уголовным преследованием, требовал изначально полмиллиона долларов. По его словам, Сарбасов завел дело из-за личной неприязни и таким образом якобы пытается отомстить.