Тело недоношенного ребенка в больнице оставила женщина в Шымкенте

Женщина оставила в больнице тело недоношенного ребенка, передает OTYRAR.

Полиция занимается ее розыском. Сегодня, 7 мая, около 21:30 неизвестная женщина пришла в областной перинатальный центр №2 (Дархан) и оставила в коробке тело недоношенного младенца.

По мнению медиков, развитие плода соответствует четвертому месяцу беременности. Каким образом он появился на свет, неизвестно. Специалисты не исключают, что женщина могла принять препарат, вызывающий преждевременные роды.

Помимо тела в коробке была обнаружена записка. Однако ее содержание пока неизвестно, как и то, как женщина попала в здание перинатального центра.

Саида Турусметова