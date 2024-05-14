Трупы ослов и лужи крови напугали жителей Шымкента

Это видео вызвало общественный резонанс в Казнете.

На кадрах: неизвестные разводят ослов на ферме. Автор видео задается вопросом не поставляют ли ослятину в городские кафе и рестораны. По его словам, здесь царит полная антисанитария и животных кормят пищевыми отходами.

Инцидент как выяснилось произошел в микрорайоне Курсай Шымкента. Очевидцем ужасающей картины стал Батыр Арыстанов — би Туранского района. Местные жители ему пожаловались на невыносимый запах, лужу крови на ферме и трупы животных.

Батыр Арыстанов, би Туранского района:

«Ко мне с жалобой обратились местные жители. По их словам, в микрорайоне увеличилось количество ослов, появился неприятный запах. Поскольку в субботу было уже поздно, в воскресенье я сюда приехал с коллегой и ветеринаром. По дороге мы насчитали примерно 130 ослов, были ослы и с жеребятами. Если пойти дальше, там есть фермы. Дверь их фермы была закрыта, снаружи стояла машина. Если посмотреть на край двери, там стоит холодильная машина».

По словам Батыра Арыстанова, инцидент произошел 12 мая. Увидев ужасающую картину он вызвал на место ветеринарную инспекцию.

Батыр Арыстанов, би Туранского района:

«Мы обратились в ветеринарную инспекцию, позвонили в 102. Но инспекция не приехала, мол они не в городе, у них был предлог не приезжать сюда. Если они именно в этот момент приехали бы, то были бы доказательства на незаконную деятельность этой фермы. Для чего им нужна холодильная машина?».

Сотрудники территориальной ветинспекции говорят, что сейчас на ферме проводится проверка. По их данным, мясо забитого осла не было реализовано и этот процесс находится под строгим контролем. Ответственные лица также заверили, что было забито четыре осла и владелец фермы решил закопать их на территории пастбища.

Сырым Карабек, руководитель отдела ветеринарной инспекции г. Шымкента:

«В настоящее время инспекция проводит соответствующий ветеринарно-санитарный контроль указанного места. Кроме того, здесь был факт забоя животных. А это место не обозначено как скотобойня. Убой животного производится в установленном месте после получения ветеринарно-санитарного заключения».

Как выяснилось ферма была сдана в аренду бизнесмену, там он держал около 100 ослов. Ответственным лицам владелец пастбища заверил, что разводил животных с целью экспорта ослятины в Китай. За нарушение правил благоустройства бизнесмена оштрафовали на 20 МРП — это около 75 тысяч тенге. Только вот такой исход проблемы жителей не особо радуют. Они требуют, чтобы ферма прекратила свою работу.