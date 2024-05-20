В Шымкенте открыли современный сквер на улице Желтоксан

В условиях стремительного развития городской территории в Шымкенте благоустройство и озеленение становятся одними из главных приоритетов акимата.

Глава города Габит Сыздыкбеков уделяет этому направлению особое внимание, и сегодня он вместе с жителями принял участие в открытии нового сквера на улице Желтоксан.

Новая зона отдыха, созданная при поддержке спонсоров, стала настоящим подарком для жителей микрорайона.

На площади в 4000 квадратных метров обустроены удобные пешеходные дорожки, освещенные современными фонарями. Уютные скамейки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения и газоны с поливом создают атмосферу комфорта.

В ходе встречи с жителями аким подчеркнул важность формирования благоприятного микроклимата в мегаполисе. По его поручению, в настоящее время ведется строительство еще одного сквера в Енбекшинском районе возле пересечения улиц Жибек жолы и Сайрамская.

Реализация проекта осуществляется при содействии социально ответственного бизнеса.

Открытие нового сквера — это еще один шаг на пути к созданию в Шымкенте современного, уютного и зеленого города, где каждый житель может комфортно отдыхать и наслаждаться свежим воздухом.

Шымкентцы проявляют высокий интерес к проектам по озеленению и благоустройству.

Это подтверждается активным участием жителей в субботниках и других мероприятиях по улучшению городских территорий.

Совместные усилия городских властей и местных жителей направлены на создание благоприятной среды для жизни и отдыха.

Развитие парков и скверов способствует не только улучшению экологической обстановки, но и укреплению социальной сплоченности.

Важно отметить, что благоустройство включает не только создание новых парков и скверов, но и модернизацию существующих.

Реконструкция старых парков и обновление их инфраструктуры делает их более привлекательными и доступными для всех возрастных групп. Установлены новые детские площадки, спортивные комплексы.

Таким образом, Шымкент уверенно движется к статусу одного из самых зеленых и комфортных для проживания городов.

Внимание к деталям, забота о чистоте и благоустройстве, активное участие жителей — все это способствует тому, что город становится все более привлекательным и уютным.

Открытие нового сквера на улице Желтоксан является ярким примером успешного сотрудничества между властью и обществом, направленного на создание лучшего будущего для всех жителей Шымкента.