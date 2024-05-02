Вернуть былую славу зеленого города: субботники в Шымкенте станут обязательными

Больше сотни тонн мусора убрали сегодня жители Шымкента, передает Otyrar.kz

На массовый субботник вышли сотни горожан — студенты, государственные служащие, горожане и даже ветераны Великой Отечественной войны.

Бодрая, веселая и активная — в свои 100 лет ветеран Великой Отечественной войны тоже на страже чистоты. Нина Егоровная Мосунова показывает волонтерам, как и где убирать мусор. Сегодня придомовую территорию фронтовика убирают чиновники, студенты и просто жители города. Нина Егоровна раньше за садом ухаживала сама, теперь же помощников много.

«Сейчас уже внучки смотрят, а вообще у меня всегда зелено. Без цветов я не могу, особенно весной везде тут цветы», — говорит Нина Мосунова, Ветеран Великой Отечественной войны.

Вернуть Шымкенту былую славу зеленого города — такую цель поставили перед собой участники экологической акции. Очищают каждый двор. Вот центральная часть мегаполиса, целый отряд дворников убирает территорию. Здесь они красят и белят, за один день удалось вывезти 20 тонн мусора.

«Эта акция показала насколько активны наши горожане. Итак, всегда! После зимнего периода город убирают все и стар, и млад», — говорит Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента.

Город поделён на участки, группы горожан уже знают вверенные им территории. В акимате Шымкента пояснили, акция чистоты проводится на регулярной основе, будут охвачены, в том числе все отдаленные районы мегаполиса.