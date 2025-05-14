Бесплатный онкоскрининг теперь доступен для всех

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который расширяет доступ казахстанцев к бесплатной медицине. Теперь пройти онкологические скрининги можно даже без полиса ОСМС.

Онкоскрининги теперь входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Это значит — пройти обследование могут все, кто подпадает под возрастные и медицинские критерии. И для этого не нужен статус в системе ОСМС.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента: «К нам часто обращались жители, жалуясь, что из-за отсутствия страховки не могут пройти онкоскрининг. Сейчас вопрос решён. Пациентов будут вызывать по спискам, в зависимости от профиля — обследования проводятся в поликлиниках бесплатно».

Обратиться можно в свою поликлинику. Если есть подозрения, пациента направят в онкоцентр на более глубокую диагностику. Врачи подчёркивают: скрининг — это шанс выявить рак на ранней стадии, когда он ещё излечим.

Жаксылык Мауленов, главный врач онкоцентра г. Шымкента: «Проводятся три вида скрининга: рак молочной железы — женщины 40–70 лет, рак шейки матки — от 30 до 70 лет, и колоректальный рак — от 50 до 70. В поликлиниках есть оборудование, женщин приглашают на снимки, анализы и тесты».

Скрининги — это не только важно, но и затратно. Впрочем, пациенты за процедуры не платят — всё покрывается государством.

Арапгуль Избасарова, заместитель директора филиала ФСМС г. Шымкента: «Обследование на рак шейки матки обходится в 4 500 тенге, рак груди — свыше 7 тысяч. Если есть подозрение — вся диагностика может стоить до 70 тысяч тенге. Всё это оплачивается за счёт бюджета».

В Шымкенте более 335 тысяч человек не застрахованы. Но теперь и они могут пройти онкоскрининг — бесплатно. Главное, не тянуть с визитом к врачу. Ранняя диагностика — шанс на жизнь.