По проспекту Тауке хана ремонтируют тротуар.

Строители снимают верхний скользкий слой плитки. «Теперь в дождливую погоду и в снег люди не будут скользить и падать»- уверяют дорожники. Также в ходе ремонтных работ бригада заменит поломанные плиты и устранит неровности. Все работы проводятся за счет подрядной организации — корпорации «Береке А», которая занималась строительством дорожного полотна. Напомним, строительство проводилось в 2016-2017 году. Так что гарантийный срок -5 лет — еще не истек.

Шынар Оразова