24 млн тенге в бюджет вернула прокуратура Шымкента

В Шымкенте прокуратура вернула в бюджет 24 млн тенге субсидий и передала уголовное дело в суд.

По результатам проверки прокуратуры города Шымкента были выявлены серьезные нарушения в сельскохозяйственной отрасли.

Установлены факты незаконного получения субсидий субъектами агропромышленного комплекса через предоставление недостоверных сведений в заявках на снижение стоимости молочной продукции.

Прокуратура города возбудила и направила в суд уголовное дело против сельскохозяйственного товаропроизводителя по факту хищения 12 млн тенге.

Дело возбуждено по части 3 статьи 190 уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество в крупном размере).

В результате акта прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента, включая заместителя руководителя управления.

В рамках досудебного расследования в доход государства взыскано 24 млн тенге.