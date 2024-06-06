Аким на приеме: как городская администрация реагирует на обращения граждан

Сегодня аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков провел очередной прием граждан, рассмотрев их обращения и предложения.

Основные вопросы, поднимаемые жителями, касались получения жилья, трудоустройства, предоставления и узаконения земельных участков, подведения инфраструктуры и улучшения качества дорог.

Регулярные приемы граждан играют ключевую роль в выявлении и решении насущных проблем населения. Они позволяют не только оперативно реагировать на обращения, но и определять наиболее острые и болезненные вопросы, требующие внимания.

Габит Сыздыкбеков и его коллеги предоставили исчерпывающие разъяснения на все поступившие обращения. Вопросы, требующие более тщательного рассмотрения, аким города взял под личный контроль.

В ходе приема глава города, его заместители, акимы районов и руководители управлений заслушали обращения 170 жителей.

По результатам встречи ответственным лицам было поручено усилить обратную связь с населением и учитывать предложения и пожелания граждан при принятии решений.

Аким города подчеркнул важность диалога с гражданами, отметив, что такие встречи помогают не только оперативно реагировать на текущие проблемы, но и планировать долгосрочные стратегии развития города. В частности, обсуждались вопросы улучшения социальной инфраструктуры, создания новых рабочих мест и повышения качества жизни горожан.

В ходе приема граждане также выражали свои предложения по развитию городских территорий, благоустройству дворовых территорий и увеличению зеленых зон. Многие жители отмечали необходимость усиления работы по обеспечению безопасности на дорогах и улучшению транспортной инфраструктуры.

Аким города заверил, что данные вопросы находятся на особом контроле, и уже предпринимаются конкретные шаги для их решения.

Завершая прием, Габит Сыздыкбеков подчеркнул, что регулярные встречи с населением будут продолжаться.

Он призвал жителей города активно участвовать в подобных мероприятиях, выражать свои мнения и предложения. Это, по его словам, поможет создать более комфортные и благоприятные условия для жизни в Шымкенте.