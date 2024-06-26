Акимов, которые не приведут в порядок мусорные полигоны, привлекут к ответственности

Акимов, которые не приведут в порядок мусорные полигоны в Туркестанской области, привлекут к ответственности. Об этом заявил глава региона Дархан Сатыбалды. Из более чем 800 населенных пунктов Туркестанской области с населением 2,1 млн человек только 361 охвачен услугами по вывозу мусора.

151 мусорных полигонов для твердо-бытовых отходов действуют в Туркестанской области. 32 переданы в районные отделы жилищно-коммунального хозяйства, 76 — акимам сел и 43 — в доверительное управление. Как показали исследования, 71% мусорных полигонов в регионе нуждаются в трансформации, на территориях Казыгуртского, Отрарского, Шардаринского, Байдибекского, Келесского районов.

«Есть расхождения в данных, представленных акиматами районов и городов и ответственных управлений. Уточняйте и предоставляйте достоверную информацию. Все полигоны твердых бытовых отходов должны быть санитарными. Даю поручение активизировать эту работу, наложить штрафы на граждан, выбрасывающих мусор в неположенных местах, провести агитационную работу по необходимости соблюдения чистоты, урегулировать незаконные и не отвечающие требованиям мусорные полигоны», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

В 2023 году министерства экологии, геологии и природных ресурсов были произведены съемки из космоса. На территории области были выявлены 414 точек возле населенных пунктов, где мусор выбрасывают за пределами мусорных полигонов. В 2024 году выявлено еще 19 подобных населенных пунктов. Три стихийные свалки очистили, с местными жителями провели разъяснительную работу.

«Разработан и утвержден трехлетний план оптимизации и приведения в соответствие с требованиями полигонов по сбросу ТБО на территории Туркестанской области. Однако работа с акиматами районов и городов еще не проводилась. В связи с увеличением численности населения области увеличивается и объем твердых бытовых отходов. За пять месяцев 2024 года доля переработки мусора достигла 22%. По итогам года планируется довести показатель до 26%», — говорит Кайрат Абдуалиев, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области.

На расширенном заседании с участием Президента страны, было дано поручение «активизировать строительство заводов по переработке твердых бытовых отходов в крупных городах с привлечением инвесторов».

«Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением. Нужно строить, прежде всего в крупных городах, заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением городов», — сказал Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

Субсидирование и кредитование подрядных организаций, занимающихся сортировкой и сбором отходов, предусмотрены за счет средств АО «Жасыл даму». По области одобрены 14 проектов.