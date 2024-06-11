Борьба с саранчой продолжается в Туркестанской области

В Туркестанской области борются с саранчой.

В регионе проводят обработку дополнительных земельных участков от этих вредителей. Как заявил вице-премьер, страна никогда не сталкивалась с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году.

Саранчу ежедневно травят с земли и с воздуха. Фермеры записывают видео как кучи мертвых насекомых лежат вдоль полей.

«Вот она лежит вся саранча, но в то же время летает, сверху идет со степи, вечером в степь возвращается», — говорит фермер.

Площадь распространения этих вредителей в Туркестанской области — огромна. Ситуацией обеспокоились в правительстве.

«Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году. И все мы недооцениваем возможные последствия её распространения. Поручаю комитету госинспекции МСХ немедленно завершить все процедурные вопросы и направить всю технику в регионы, где она нужна», — говорит Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра РК.

Саранча может съесть растительность и посевы на огромных территориях. Эти насекомые образуют стаи, в которых могут преодолевать до 150 километров в день. Каждое насекомое в день может съесть столько растительной массы, сколько весит. Всего в Туркестанской области обработали 260 тысяч гектаров, еще на 50 тысячах обнаружили новые участки распространения вредителя.

«Обработано 45 тысяч гектаров, задействовано 73 наземных вентиляторных опрыскивателя и 4 самолета, данная обработка проводится в Арысском, Келесском, Сарыагашском и Шардаринском районах. Выделенных средств хватает», — говорит Алмат Сулейменов, руководитель управления КГИ АПК МСР РК.

В минсельхозе говорят, повреждений посевов не обнаружено, урожай остался цел. Но все зависит от погодных условий и от своевременной работы на пораженных саранчой участках. При этом экологи уверены, использование пестицидов пагубно влияет на окружающую среду. И предлагают свое решение проблемы.

«Нужно развивать орнитологию, тех птиц, которые питаются этой саранчой, прям выращивать в огромных масштабах, ставить условно фабрики, которые могли бы работать с этой саранчой», — говорит Тимур Елеусизов, эколог.

Президент поручал уделить развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров особое внимание. Кроме Туркестанской области, с саранчой борются также в Актюбинской и Костанайской областях. Туда, уверяют в Минсельхозе, доставлен необходимый объем препаратов для уничтожения вредителей.