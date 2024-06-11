В Туркестанской области проводится дополнительная обработка против саранчи

Правительством Казахстана принимаются дополнительные меры против нашествия саранчи.

В Туркестанской области уже обработали 260 тысяч гектаров. Дархан Сатыбалды дал поручение провести дополнительную обработку против марокканской саранчи в городе Арысь, а также в Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах. По словам акима Туркестанской области, в дополнительной обработке задействованы 70 единиц наземной техники и 4 самолета.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «Необходимо оперативно решать возникающие проблемы. На всех лежит большая ответственность. При необходимости, надо увеличить площадь воздушной дезинфекции. Такой метод считается наиболее эффективным. Необходимые средства выделены. Жду ваши предложения».

В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что в стране для развития сельского хозяйства принципиально важна поддержка.

Касым-Жомарт Токаев: «Земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев, на первый план вышли инновационные решения. Без современной науки ситуация в отрасли будет не просто стагнировать, а ухудшаться».

Специалисты Туркестанской области заявили, что основной очаг распространения саранчи уничтожен. В этом году борьба с особо опасной марокканской саранчой началась в начале апреля. Работа по химической обработке проводилась на полях, определенных республиканским центром прогнозирования.