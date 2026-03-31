В Туркестанской области усиливают борьбу с саранчой

В Туркестанской области готовятся к возможному нашествию саранчи. Фитосанитарная безопасность и борьба с крылатым насекомым-вредителем стали главными темами совещания, на котором рассматривались меры противодействия, силы и средства привлекаемые к противосаранчовым мероприятиям.

Из-за засушливой погоды последних лет сохраняется угроза распространения саранчи в регионе. Для борьбы с ней планируется задействовать более 400 единиц опрыскивающей техники, 4 самолета АН-2 и дроны. Территория области разделена на 65 секторов, за каждым закреплена рабочая группа. Планируется обновить перечень используемых химикатов, предпочтение будет отдано новым, более эффективным препаратам.

Файзулла Байдуллаев, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области: «В 2026 году предусмотрено 133 млн тенге для обработки 36 тысяч гектаров в городе Арысь, а также в Келесском, Сарыагашском и Шардаринском районах. В настоящее время запущены процедуры государственных закупок».

В 2025 году химическая обработка была проведена на площади более 715 тысяч гектар. Было привлечено 341 единицы спецтехники, задействовано 900 ранцевых опрыскивателей и 2 700 человек. В 2026 году в 11 районах запланирована обработка на площади свыше 421 тысяч гектар.

Марат Орынбаев, и.о. руководителя Туркестанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК: «Для борьбы с саранчой планируется привлечь более 2 000 человек, включая специалистов центра прогнозов, сотрудников местных исполнительных органов, ветеринаров, работников лесного хозяйства и временных учетчиков. В рамках агротехнических мер уже проведена вспашка на 2 тысячах 200 гектар. Это позволило снизить риск размножения вредителей на 35-50%».

Аким области поручил усилить исследовательские работы по выявлению очагов появления саранчи, обеспечить своевременную доставку техники и воды, привлечь дополнительные опрыскиватели и скоординировать все силы для проведения кампании на высоком уровне.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Обработка против саранчи должна проводиться вовремя и качественно. О ходе работ необходимо докладывать ежедневно. Также крайне важно уделять пристальное внимание качеству и дозировке используемых химических препаратов. Только при качественном прогнозировании и планировании мы достигнем результата».

Из областного бюджета ежегодно выделяются необходимые средства на системное проведение дезинсекционных мероприятий. В 2025 году на эти цели было направлено 535 млн тенге, химическая обработка охватила 150 тысяч гектаров.