Как садисты-шизофреники становятся опекунами приемных детей

История из Шымкента, где мужчина с диагнозом шизофрения, ранее убивший по неосторожности человека, взял под опеку шестерых малолетних детей и издевался над ними, всколыхнула общество.

Назрел вопрос реформы работы органов опеки и попечительства. Эксперты предлагают выделить комитет по охране прав детей в отдельное агентство. А кандидатов на опекунство проверять на психическое здоровье.

Проводить обязательное психиатрическое освидетельствование потенциальных опекунов и усыновителей предлагают общественники. Говорят, в таком щепетильном вопросе нужно уходить от бюрократии и не доверять справкам. А отдавать детей в приемные семьи только после осмотра у врача-психиатра и решения комиссии о вменяемости.

«Справки сейчас можно делать. Должно быть психиатрическое освидетельствование. Кроме того, нужны рекомендации участкового. Мне кажется, лучше участкового никто не знает, что за человек, чем он занимается и как живет», — говорит Тогжан Кожанова, член нацсовета по делам женщин и семейно-демографической политике.

При этом, говорят общественники, органы опеки и попечительства должны тесно сотрудничать с местными акиматами, органами внутренних дел и здравоохранения. Другие предлагают и вовсе отделить комитет по охране прав детей от министерства и создать отдельное ведомство под руководством аппарата президента.

«Комитет по защите прав детей, он должен быть более расширен, квалификация должна быть очень высокая, профессиональная, не только педагоги, психологи, юристы должны быть. И во всех этих комиссиях присутствовали генералы КНБ и так далее — то есть, какая-то значимость была», — говорит Гульнар Умарова, член нацсовета по делам женщин и семейно-демографической политике.

Общественники говорят, не хватает системной работы, проблемы органов опеки и попечительства поднимают только после резонансных дел, когда страшное уже произошло. По словам детского омбудсмена в Шымкенте, в опеке критически не хватает кадров. На целый мегаполис всего 5 сотрудников.

По стандарту на 5000 детей должен приходиться 1 сотрудник, в таком случае Шымкенте должны работать около 90 человек. Омбудсмен солидарна с общественниками и в том, что родителей должны качественно проверять перед тем как отдать им детей на воспитание.

«Они проходят школу приемных родителей, но в некоторых регионах есть факты того что формально они проходят обучение, а углублённо чтобы мама и папа принимали участие, это же в течение месяца родители приходили в детский дом и там занимались. Я считаю что они полноценно должны проходить все правила по усыновлению приемных детей», — говорит Жаннета Жазыкбаева, детский омбудсмен Шымкента.

В Шымкенте мужчина, который в 90-е годы убил человека по неосторожности, но ушел от наказания в связи с тем, что ему поставили диагноз шизофрения, каким-то образом взял под опеку и усыновление 6 детей, в том числе младенцев, из разных городов страны.

Несколько лет он измывался над ними — бил, не давал мыться, спали дети в сарае, часто со связанными конечностями, чтобы не чесаться. Выяснилось это после того, как старший из детей обратился за помощью в местный детский дом.

В органах опеки Шымкента заверили, что при оформлении документов мужчина на учете не состоял. Вчера суд вынес решение и его направили на лечение в клинику.