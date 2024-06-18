Меры безопасности на водоёмах и реках усилили в Шымкенте, передает 24KZ.

В мегаполисе установилась аномально жаркая погода, поэтому жители массово потянулись на пляжи. Несмотря на предупреждения спасателей, люди нарушают элементарные правила безопасности на воде. Чем может это обернуться.

Жара в Шымкенте вынудила горожан искать спасение у водоёмов. Резкое увеличение количества отдыхающих принесло дополнительные хлопоты спасателям. Приучить людей к безопасности – задача не из легких. Переоценив свои силы, парень заплыл слишком далеко от берега. Едва заметив его попытки удержаться на водной поверхности, отдыхающие начали кричать о помощи. В считанные минуты на месте происшествия появились спасатели. Шокирующая на первый взгляд ситуация на самом деле оказалась инсценировкой.

«Мы демонстрируем вам последствия неосторожного заплывания за буйки. Часто люди, не рассчитав свои силы, уплывают слишком далеко и могут утонуть. Не всегда возможно оказать помощь вовремя. Поэтому мы призываем граждан не заплывать за буйки и строго соблюдать правила безопасности на воде для своей же безопасности», — говорит Жамбул Джабаев, заместитель руководителя ДЧС г. Шымкента.

Вдоль берегов установили дополнительные посты спасателей, а патрулирование осуществляют круглые сутки. Особое внимание уделяют популярным местам отдыха. Главная опасность – беспечность и невнимательность, – говорят специалисты. Многие считают, что с ними ничего не случится. Но вода не прощает ошибок. Усилить безопасность порекомендовали также и в прибрежных зонах отдыха.

«Мы сделали территорию базы отдыха безалкогольной зоной. Это нужно для того, чтобы предотвратить купание в состоянии алкогольного опьянения, особенно ночью», — говорит Айтжан Казак, администратор базы отдыха.

«Не всегда есть в таких местах обозначающие знаки, куда можно заходить, заплывать, куда нет. Поэтому я думаю, что на это стоит обратить внимание», — говорит Лилия Третьякова, жительница Туркестанской области.

С просьбой быть осторожнее на водоёмах спасатели сейчас обращаются и к жителям Туркестанской области. Цифры говорят сами за себя: с начала года там утонули 17 человек. Среди них 13 детей и подростков. Чтобы свести количество трагедий на воде к минимуму спасатели даже обучают детей плавать. С этой целью они организовали бесплатные уроки прямо на берегу.