Метод борьбы с эрозией почвы предложили школьники из Шымкента

Шымкентские школьники разработали специальный проект по борьбе с одной из актуальных проблем в сельском хозяйстве — эрозией почвы.

Не оставило равнодушными школьников и то, что тяжелые металлы накапливаются в почве из-за чрезмерного использования удобрений и применении пестицидов на пахотных землях.

«Введя здесь название металла, найденного в почве, вы можете увидеть, какое растение можно высаживать в эту почву», — говорит школьница.

Вся информация передается из мобильного приложения в телефоне на специальный датчик. Устройство с помощью электромагнитных волн определяет тип металла в почве и насколько глубоко он залегает. Юные изобретатели отмечают, что приложение предоставляет полную информацию о растении, которое планируют посеять, и инструкцию о том, как его сеять и выращивать.

Проект реализуют четыре ученика интеллектуальной школы в Шымкенте. Он может помочь экономически эффективно решить экологические проблемы. Прежде всего, этот проект призван устранить одну из самых больших проблем в стране — эрозию почв.

«Около 76% земель Казахстана подверглись эрозии. Это самая главная проблема. Ведь Казахстан – страна-экспортёр пшеницы, и сейчас мы не можем выращивать пшеницу на тех полях, которые подверглись эрозии. Это очень серьезная проблема в сельском хозяйстве. Последствия эрозии весьма ощутимы. Поэтому, мы надеемся, что наш проект станет решением этой проблемы», — говорит Гульден Камал, ученица г. Шымкента.