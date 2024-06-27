Молодежные центры здоровья Шымкента на страже репродуктивного благополучия

26 июня 2024 года в городском перинатальном центре №1 прошел день открытых дверей, посвященный неделе репродуктивного здоровья.

Мероприятие было организовано под эгидой национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие специалисты молодежных центров здоровья города Шымкента. В том числе, от нашего МЦЗ «Жас Кыран» участвовали врач-терапевт и социальный работник.

На протяжении всего дня проводились консультации и беседы, направленные на повышение осведомленности о важности репродуктивного здоровья. Специалисты обсуждали такие темы, как планирование беременности, профилактика и лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП), а также рост распространенности ВИЧ-инфекции и ИППП.

Целью мероприятия было не только информирование населения о значении и способах поддержания репродуктивного здоровья, но и предоставление профессиональной медицинской помощи и консультаций.

Врач-терапевт объяснил важность регулярных медицинских осмотров и профилактических мер, а также ответил на все вопросы посетителей относительно репродуктивного здоровья.

Социальный работник МЦЗ «Жас Кыран» провел несколько бесед с молодыми людьми, разъясняя им важность ответственного подхода к своему здоровью и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.

Обсуждались вопросы контрацепции, профилактики нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем.

Особое внимание было уделено вопросам ВИЧ-инфекции и ИППП.

В ходе мероприятия специалисты разъяснили методы профилактики, важность своевременного выявления и лечения этих заболеваний.

Было подчеркнуто, что ранняя диагностика и правильное лечение могут значительно улучшить качество жизни и снизить риск осложнений.

В рамках дня открытых дверей были разъяснены основные положения государственной политики в области репродуктивного здоровья, а также предоставлены контактные данные организаций, к которым можно обратиться за помощью и консультацией.

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей города и стало важным шагом в повышении уровня осведомленности населения о проблемах репродуктивного здоровья.

День открытых дверей подтвердил необходимость таких инициатив и важность их регулярного проведения для улучшения общего состояния здоровья населения.

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан выразила благодарность всем участникам и организаторам мероприятия, подчеркнув значимость подобных акций для здоровья и благополучия нации.