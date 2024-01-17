17 лет за убийство: Откровения шымкентского заключенного

Несколько лет назад ранее судимый мужчина распивал спиртное с приятелем. В какой-то момент между ними произошел конфликт, переросший в драку и убийство.

После преступления подозреваемый решил избавиться от тела, скинув его в реку и сбежал. Он не подозревал, что момент скрыть следы убийства попадет на видео. Преступника задержали по месту жительства.

Примечание от автора.

Мы хотим, чтобы люди понимали, к чему могут привести пьянки и наркотики. Чтобы каждый знал, чем может все завершится и где могут оказаться люди! Чтобы эти реальные истории, стали примером.

В колонии строгого режима №53 гаказание отбывают убийцы, педофилы и другие особо опасные преступники. Подъем в шесть утра, построение, арестанты должны быть аккуратно одеты, а в камерах наведен порядок. Только в этой шымкентской колонии отбывают наказание почти 100 человек.

Воздух другой и дышать трудно. Морально тяжело. Хмурые люди, арестанты, которые с долькой зависти смотрят на тех, кто пришел с воли. У каждого своя история, своя боль и отчаяние. Наверное, каждый из них хотел бы всю историю своей жизни вернуть назад, но, увы, такое невозможно.

ВЫПИЛ, УБИЛ-В ТЮРЬМУ.

Герой материала преступник-рецидивист. Он попал за решетку за очередное убийство. Отсидев первый срок, решил — начнет новую жизнь, но что-то пошло не так. На одной из посиделок на природе, мужчины изрядно выпив не планировали заканчивать застолье, наоборот продолжили. Все как и всегда, один оскорбил другого, завязалась драка. Оппонент взял в руки камень и со всей силы ударил знакомого несколько раз по голове. От тела решил избавиться, сбросив его в реку.

«Мы сидели пили водку на берегу Арыси, много выпили. Сначала нормально общались, а потом он стал меня материть, говорил страшные слова. Я долго терпел! Потом ничего не помню. Когда пришел в чувства, увидел, что он лежит передо мной — мертвый. Я, оказывается, бил по голове камнем. Потом я взял тело и скинул в реку», — рассказывает осужденный.

«Под кайфом»

После убийства он вернулся домой, выбросил вещи, смыл кровь. Однако не учел, что попытку «замести следы» сняли на видео очевидцы. Они и сообщили о преступлении в полицию. Подозреваемого в расправе над приятелем задержали в этот же день и осудили на 17 лет.

Мужчина рассказывает о своем преступлении с сожалением. Он регулярно закрывал свое лицо руками, на кистях которых набиты татуировки. На пальцах непонятные буквы. Что они означают он не пояснил. Но, утверждал одно, все это сделано «под кайфом».

«Кто-то снимал меня на видео, я этого не заметил даже. Потом уже в полиции мне показали, как всё там происходило. Дали 17 лет строгого режима. Сейчас очень жалею! Понимаю, что алкоголь приводит к убийству или тяжелым увечьям. На почве пьянства совершается значительная часть опасных преступлений. Осознание пришло только сейчас, но уже поздно, что-либо изменить. Вот к чему это приводит», — говорит осужденный.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

Несмотря на тяжесть преступлений, главная задача сотрудников прокуратуры и колонии — организация процесса исправления осуждённых. Очень важно, чтобы каждый из тех, кто вышел на свободу, больше сюда никогда не возвращался.

«Мы готовим людей к выходу на свободу, чтобы они поменялись, чтобы стали людьми с успешной судьбой и завели семьи. Мы защищаем права осужденных. В 2023 году права 8 осужденных были защищены в суде. Для исправления есть все условия, было бы желание у людей»,- говорит Самат Кадыров, прокурор управления прокуратуры г. Шымкента.

Спиртные напитки и наркотики вызывают состояние эйфории. Люди начинают ощущать себя всемогущими и совершают дерзкие проступки. У некоторых опьянение вызывает приступы агрессии, которые приводят к совершению тяжелейших преступлений с особой жестокостью.

Опьянение — не оправдание!

Часто протрезвевший преступник ни себе, ни сотрудникам полиции не может объяснить причины и мотивы, подтолкнувшие его к совершению преступления. И здесь нужно четко осознавать, опьянение не освобождает от уголовной ответственности. Каждый, кто совершил преступление, получит заслуженное наказание — длительный срок лишения свободы или пожизненное заключение.