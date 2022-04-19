В Туркестанской области подросток умер от бешенства

В Туркестанской области спустя год после укуса собаки умер 14-летний подросток. Предположительная причина смерти – бешенство.

Об этом сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

По словам родителей, на их сына в мае прошлого года напала собака и укусила за ногу. Но, решив не обращаться за медпомощью, они занялись самолечением. Лишь спустя почти год, 7 апреля, у подростка появились странные симптомы: тревожность, страх, повышение температуры тела, боли в костях и области укуса, чувство нехватки воздуха во время питья воды и общая слабость. На следующий день он обратился в поликлинику по месту жительства, где ему назначили лечение от болей в костях.

Несмотря на это, состояние лишь ухудшалось. Появились боли в пояснице, и тогда родители, не знавшие, как помочь своему ребенку, стали обращаться не только в частные клиники, но и к представителям нетрадиционной медицины.

После прохождения УЗИ у подростка выявили воспаление в почках, но и тут назначенное лечение не помогло: у него появились одышка, гидрофобия, аэрофобия.

10 апреля измученного мальчика забрали на карете скорой помощи в районную больницу, где в инфекционном отделении ему поставили диагноз – бешенство. В тот же день всех членов семьи взяли под медицинское наблюдение.

Однако… восьмиклассника не удалось спасти. Он умер на следующий день – 11 апреля.

Инкубационный период инфекции (бешенства) у человека длится от 12 до 100 дней, крайне редко до 1 года. Поэтому проявиться, даже казалось бы безобидная царапина после укуса четвероногого, может не сразу.

Что это за болезнь? И как ею можно заразиться?

Бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Опасность ее в неизлечимости: данная болезнь всегда заканчивается смертью. Возбудителем ее является вирус, поражающий мозг человека, который содержится в слюне больного животного.

Человек может заразиться через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. От человека к человеку вирус не передается.

Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся кошки и собаки. И именно псы заразны для человека в конце инкубационного периода.

Три стадии болезни – что это?

У этой болезни есть три стадии: предвестников, возбуждения и паралитическая.

Длительность первой стадии длится от 2-х до семи дней. Рубец в области укуса краснеет, появляются неприятные ощущения, жжение, а человек испытывает чувство тревоги, впадает в глубокую депрессию, нарушается сон.

Во время второй стадии человек начинает бояться воды, свежего воздуха, звуков, света – всего окружающего. Появляются приступы ярости, и появляется мучительное слюнотечение. Больной не в состоянии проглотить слюну, которая постоянно вытекает изо рта.

И третья стадия – паралитическая, когда прекращаются приступы, появляется надежда. Но смерть наступает внезапно, без агонии от паралича сердца или дыхания.

Во время болезни, инфицированный человек, проходит все «семь кругов ада». И дабы избежать этого, после укуса нужно незамедлительно обращаться в медицинскую организацию. Ведь есть способ предотвратить болезнь, и — это вакцинация против бешенства. Не позднее 24 часов с момента укуса!

Об этом должен знать каждый, чтобы «однако» не повторялось больше ни с кем.