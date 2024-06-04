Шымкент обрел нового руководителя управления по делам религий

По распоряжению акима города Шымкента на должность руководителя городского управления по делам религий назначен Бахтияр Альтаевич Онербаев.

Свою трудовую деятельность он начал в 1989 году в Казахском государственном университете имени С.М. Кирова на кафедре неорганической химии в качестве старшего преподавателя. В этот период он проявил себя как высококвалифицированный специалист и талантливый педагог.

В период с 1990 по 2012 год Бахтияр Онербаев работал в частном секторе, в комитете по приватизации города Алматы, а также занимал различные должности в государственных структурах. В комитете по приватизации он активно участвовал в процессах трансформации и реформирования экономики.

Впоследствии он занимал пост заместителя акима Жетысуского района города Алматы, где проявил свои организаторские способности и умение эффективно решать сложные задачи. Работал в управлении делами президента, верховном суде и аппарате сената парламента на руководящих должностях, где приобрел богатый опыт в области государственного управления и законодательства.

В 2014-2016 годах занимал должность заместителя акима Алматинской области, что позволило ему глубже понять проблемы региона и разработать эффективные стратегии для их решения.

В 2016-2020 годах был акимом города Текели Алматинской области, где продемонстрировал свои лидерские качества и способность управлять развитием города.

В 2020 году работал советником акима Алматинской области в Астане, предоставляя ценные советы и рекомендации по стратегическим вопросам.

Также Бахтияр Онербаев занимал должности начальника департамента комитета по труду, социальной защите и миграции министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по городу Шымкенту. В этой роли он уделял большое внимание вопросам социальной поддержки и защиты прав трудящихся. Работал начальником управления внутренней политики и дел молодежи города Шымкента, где разрабатывал и реализовывал программы, направленные на улучшение условий жизни молодежи и повышение ее социальной активности.

За свою многолетнюю трудовую деятельность Бахтияр Онербаев получил заслуженное признание и награды.

Он является обладателем ордена «Құрмет», что свидетельствует о его значительном вкладе в развитие страны.

Также он является кандидатом политических наук, что подтверждает его глубокие знания и компетентность в области политики и государственного управления.

Назначение Бахтияра Онербаева на должность руководителя управления по делам религий города Шымкента является важным шагом для развития религиозной сферы в городе.

Он намерен использовать свой богатый опыт и знания для решения актуальных проблем и улучшения взаимодействия между различными религиозными конфессиями.

Его деятельность будет направлена на укрепление межконфессионального согласия и развитие духовности в обществе.