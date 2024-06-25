Уборка с размахом: 400 жителей Нурсата привели в порядок микрорайон

В Каратауском районе стартовала экологическая акция «Таза Қазақстан». В многоквартирных домах микрорайона Нурсат состоялась масштабная уборка, в которой приняли участие около 400 жителей.

В рамках акции были проведены работы по очистке дворов от мусора, побелке деревьев, стрижке газонов, покраске скамеек и другие мероприятия.

Особое значение имело участие местных детей и подростков, которые с энтузиазмом включились в процесс очистки окружающей среды и озеленения.

Для них это было не только способом помочь в уборке, но и возможностью провести время на свежем воздухе с друзьями и семьей.

Жители, принявшие участие в акции, отмечают, что вовлечение детей и молодежи в мероприятия по уборке территории является важным шагом к формированию концепции «Таза Қазақстан», как об этом говорил глава государства.

Участники мероприятия уверены, что такие акции способствуют воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе и ответственности за чистоту окружающей среды.

Воспользовавшись хорошей погодой, жители активно занимались благоустройством своих дворов.

Благодаря совместным усилиям, территорию удалось привести в порядок, создать уют и комфорт для всех жителей микрорайона. Организаторы акции выразили благодарность всем участникам и подчеркнули, что подобные мероприятия будут продолжаться и впредь.

С первого дня весны во всех населенных пунктах Каратауского района ведутся санитарные работы по озеленению и благоустройству территорий. Эта инициатива направлена на улучшение качества жизни горожан, создание комфортной и чистой среды для проживания.

В рамках акции «Таза Қазақстан» планируется проведение ряда мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе.

Важно, чтобы такие инициативы находили отклик среди жителей и способствовали формированию экологически ответственного общества.

Участие в акции «Таза Қазақстан» стало для жителей микрорайона Нурсат не только возможностью сделать свой район чище и красивее, но и примером активной гражданской позиции.

Организаторы и участники уверены, что такие мероприятия не только улучшают внешний вид города, но и объединяют людей, формируют чувство единства и ответственности за будущее своей страны.