В Шымкенте открыт центр, который спасет тысячи детских жизней

В микрорайоне «Асар» на базе городской детской клинической больницы открыт центр «Интегрированное ведение детских болезней».

На торжественном открытии присутствовали директор департамента охраны здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения РК М. Ембергенова и заместитель акима города Сарсен Куранбек.

В новом центре будут обучать медицинских работников, а также проводить консультации для родителей детей, находящихся на стационарном лечении.

Основное внимание уделяется вопросам ухода и питания детей до пяти лет.

Центр оснащен необходимыми учебно-методическими материалами и современным оборудованием. Заместитель акима города отметил важность повышения квалификации специалистов и постоянного анализа результатов их обучения.

Программа центра направлена на интегрированное лечение наиболее распространенных заболеваний у детей, таких как диарея, пневмония, нарушения питания, анемия, низкий вес, а также проблемы с горлом и ушами.

Важным элементом работы центра является быстрое реагирование на эти заболевания и создание безопасной среды для развития ребенка.

Кроме того, программа включает вакцинацию и общие рекомендации по уходу за детьми.

Главный врач больницы Д. Жумадилова подчеркнула, что интегрированное ведение детских болезней способствует снижению уровня смертности, заболеваемости и инвалидности среди детей, а также улучшению их роста и развития до пяти лет. Результаты обучения в центре будут тщательно мониторироваться.

Открытие ресурсного центра стало важным шагом в улучшении системы здравоохранения города.

Ожидается, что центр будет способствовать значительному повышению уровня медицинской помощи для детей, а также станет важным ресурсом для медицинских специалистов, стремящихся повысить свою квалификацию.

Помимо обучения медицинских работников, центр также нацелен на информирование родителей о правильном уходе и питании детей. Это включает в себя предоставление подробных рекомендаций по уходу за больными детьми, а также по профилактике распространенных детских заболеваний.

Центр планирует регулярное проведение семинаров и тренингов, привлечение отечественных и зарубежных специалистов для обмена опытом и повышения качества медицинской помощи.

В долгосрочной перспективе центр станет площадкой для инновационных исследований и разработок в области детского здравоохранения, что поможет улучшить общее состояние здоровья детей в регионе.