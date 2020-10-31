С начала года в туркестанской городской детской больницы было успешно проведено около 800 операций.

Если раньше сложные операции детям проводились в крупных медицинских организациях других городов страны, то теперь их проводят и в областном центре Туркестанской области. Все потому, что в больнице улучшилась материально-техническая база, а специалисты прошли профессиональную подготовку и теперь могут выполнять даже самые сложные операции. За помощью к медикам детской больницы города Туркестан обращаются жители города Кентау Байдибекского, Отрарского районов области. База медицинской организации на 214 коек полностью укомплектована современными компьютерными томографиями, цифровыми рентгенами и ультразвуковыми аппаратами исследования.

«С прошлого года наши специалисты проходили подготовку, кроме того мы обновили нашу технику, были закуплены специальные аппараты которые теперь позволяют нам проводить операции. Большой упор мы делаем на лечение урологических заболеваний у детей, потому что с этой проблемой малыши сталкиваются чаще всего», — рассказал Абдишукир ЕГИЗБАЕВ, главный врач Туркестанской городской детской больницы.

Туркестанская областная детская больница была открыта 5 лет назад, имеет собственную кислородную станцию, которая производит 8 кубов кислорода в час. Для городской детской больницы достаточно 1 куба. Из-за переизбытка есть возможность распределить кислород по другим больницам. Дополнительно в медицинском учреждении установлены 19 кислородных концентраторов.