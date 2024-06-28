Южнокорейский университет «Woosong» откроется в Туркестане

Казахстан и Южная корея наращивают сотрудничество.

Недавно Казахстан посетил президент Корейской Республики, в рамках переговоров главы государств договорились об открытии в Туркестане южнокорейского университета Woosong.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с почетным председателем южнокорейского образовательного фонда «Woosong» Ким Сун Кюном, на встрече они обсудили пути укрепления партнерства и подписали соглашение об открытии в Туркестане филиала крупного университета.

«Добро пожаловать в священный Туркестан! У казахов есть поговорка: «Бір көрген — біліс, екі көрген — таныс». Мы с Вами встречались не раз, и можно сказать, что стали близкими людьми. Туркестан, древний город с богатой историей и культурным наследием, быстро развивается и становится современным образовательным и культурным центром. Открытие филиала университета «Woosong» в нашем городе, несомненно, является важной вехой на этом пути, и очевидно, что это будет иметь большой мультипликативный эффект. Уверены, что ваш опыт и знания внесут неоценимый вклад в развитие системы образования Туркестанской области. Университет «Woosong» станет началом создания инновационных проектов, которые не только принесут новые образовательные стандарты, но и будут способствовать развитию экономики региона. Мы планируем начать достойный проект. Это учебное заведение предоставляет возможности для молодежи Туркестанской области и Казахстана. На недавней встрече с Президентом Кореи Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич поддержал инициативу по созданию данного учебного заведения. Церемония подписания соглашения об этом проекте выводит наши отношения на новый уровень. Я надеюсь, что благодаря соглашению мы вместе реализуем много проектов и добьемся успехов в сфере образования. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку и помощь в реализации этого важного проекта. Ведь заинтересованы в реализации проекта», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

На встрече также обсудили план работы по открытию университета. «Woosong» имеет 70-летнюю историю и уже 30 лет обучает иностранных студентов. Стороны договорились регулярно консультироваться по данному проекту.

«Я рад, что приехал в Туркестан, центр истории и культуры. Наше соглашение об открытии учебного заведения ускоряет работу. Мы знаем, что в апреле Вы специально приезжали в Южную Корею и договорились об открытии учебного заведения. Я вижу, что за это короткое время Вы уже проделали большую работу. Университет «Woosong» имеет 70-летнюю историю. 30 лет обучает иностранных студентов. Со своей стороны, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать Туркестанский университет одним из ведущих учебных заведений Центральной Азии», — говорит Ким Сун Кюн, почетный председатель образовательного фонда «Woosong».

В ВУЗе создадут все условия для обучения студентов, чтобы после выпуска они были образованными и конкурентоспособными. Казахстан и Южная Корея расширят сотрудничество в области науки и образования. Об этом стало известно на брифинге с участием президентов Касым-Жомарта Токаева и Юн Сок Ёля. По словам президента Казахстана, две страны неустанно работают над расширением сотрудничества в области науки и образования.

«В настоящее время в корейских вузах обучается более 1 тыс молодых казахстанцев. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке технических специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане», Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей. Главы государств договорились о проведении регулярных культурных мероприятий в обеих странах.