Автомобильный мост обрушился в Туркестанской области

Автомобильный мост через реку Келес обрушился в Кошкаратинском сельском округе Келесского района. Об этом сообщает OTYRAR со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

По предварительной информации, угроза обрушения была связана с длительным сроком эксплуатации сооружения и размывом основания опорных колонн. Ранее на мосту были зафиксированы трещины.

Состояние сооружения удалось выявить заблаговременно, в связи с чем движение автотранспорта по мосту было полностью ограничено заранее. Принятые меры позволили предотвратить возможные жертвы и избежать материального ущерба.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям, полиции и представители местных исполнительных органов. Ситуация находится под полным контролем.