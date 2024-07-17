17-летний полиглот из Шымкента свободно владеет 7 языками

Шымкентский школьник свободно говорит на 7 языках.

Эмир Карим учился в школе с обучением русско-английского языков, другие языки он осваивал в процессе общения.



17-летний житель Шымкента может свободно говорить на семи языках. Эмир Карим, говорит, что это не предел и вскоре он собирается побить собственный рекорд. До 6 лет Эмир говорил только на казахском. В школе он овладел русским и английским языками. Сегодня полиглот может изъясняться и на испанском, корейском, французском и латыни. Эти языки выпускник освоил всего за пол года.

Эмир Карим, полиглот:

«Уже в первом классе родители поняли, что мне легко даются языки. И я стал изучать много языков. Выучил испанский за 5-6 месяцев, французский за 7 месяцев, а остальные языки уже знал до поездки в Испанию. Понадобилось немного больше времени их изучить».

Парень талантлив не только в учебе, но и спорте Эмир занимается футболом с 10 лет. Даже за границей, находясь в Испании, он тренировался за футбольный клуб «Торревьеха«.

Сейчас Эмир — главный игрок молодежной академии «Ордабасы». Парень говорит, главное изменение, которое дает знание языка – снятие ограничений для путешествий.

«В Испании мы стали чемпионами. Затем в прошлом году мы выиграли «Кубок мечты» с шымкентской командой «Ордабасы». Сейчас мы на втором месте с новым проектом, новой лигой Ордабасы, перед нами «Кайрат». Надеемся на чемпионский титул. Знания иностранного языка помогли и в этом году, когда я ездил с командой в Турцию».

Овладев параллельно несколькими языками, Эмир переходит к изучению сферы менеджмента в ВУЗе.

Одаренный парень воспитывается в многодетной семье. Его сёстры в изучении языков пытаются не отставать, девочки уже говорят на трёх-четырёх языках.