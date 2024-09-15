15-летний школьник из Келеса свободно владеет пятью языками

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Айбек Курбанов, учащийся 9 класса школы-гимназии №2 имени О. Жанибекова Келесского района, свободно владеет казахским, русским, английским, узбекским, уйгурским языками.

Талант Айбека заключается не только в изучении языка, он также интересуется такими науками, как биология, химия. В будущем он хочет стать стоматологом.

«В настоящее время владение несколькими языками — требование времени. Я думаю, что у человека, который хочет выучить несколько языков, теперь есть все возможности. Сейчас я совершенствую свой английский. Мне нравится работать со словарями. Я тоже много читаю книг», — говорит ученик.