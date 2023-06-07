В Центральном парке запустили бесплатные курсы языков

В Шымкенте теперь можно стать полиглотом за три месяца. Обучение проходит на свежем воздухе в парке, при этом платить за курсы не нужно.

Возрастного ограничения нет, самому маленькому ученику 5 лет, а пожилому 50. Волонтеры будут обучать казахскому, русскому и английским языкам.

Юный полиглот Аким Торежан в свои 17 лет уже преподаёт курсы. Он в совершенстве владеет несколькими языками. Своих сверстников он обучает английскому, более старшие группы русскому. В перерывах сам изучает итальянский. Таких волонтеров как Аким десятки, все лето в центральном парке Шымкента они будут учить языкам бесплатно всех желающих.

«Самое главное в этом деле- подход к ученику. Каждый человек по-своему особенный, а самое главное открыть в них потенциал, и помочь им раскрыться в этом деле», — Аким Торежан, волонтер преподаватель.

Число тех, кто хочет пройти курсы языков на природе, становится все больше. Обучают тут по особенной методике. К примеру, вместо кабинета парковая зона, вместо парт- комфортные и яркие пуфы. К слову, по завершению полного курса каждый из учеников получить сертификат.

«Наша цель привить желание к изучению языков. Тут много людей, кто хочет учить казахский, это правильно. При этом важно изучать другие языки тоже. По завершению обучения, каждый кто прошел весь курс, получит сертификат», — говорит Айгерим Шерим, организатор.

Среди желающих пройти курсы люди разного возраста и наций, у каждого цель одна- выучить больше языков. Стоит отметить, среди учеников больше тех, кто хочет освоить или подтянуть свой казахский.

Всех желающих приглашают в Центральный парк каждое утро.