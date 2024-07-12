Аким посетил парк «Шымкент сити» после нашумевшего материала

Статья об «удручающем положении» недавно открытого парка «Шымкент сити» дошла до адресата.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков посетил новый парк стоимостью 5,3 млрд тенге и стал свидетелем стихийной торговли. Плюс ко всему он лично убедился, что на территории не проводится уборка на должном уровне. Урны заполненные до краев, разбросанные этикетки, пластиковые бутылки, остатки пищи. Такая картина предстала перед акимом во время прогулки по новому парку.

Как стало известно, на место сразу же были вызваны ответственные лица, в том числе правоохранительные органы. По итогу, акимату Абайского района и ДП Шымкента поручили взять на контроль место отдыха горожан и ежедневно проводить рейды.

В результате только одного дня на 30 человек наложены штрафы за незаконную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба городского акимата.

«На сегодняшний день в соответствии со статьей 204 КоАП РК за незаконную торговлю в неустановленных местах составлены административные протоколы на 25 граждан и наложены штрафы на 30. Мы призываем горожан соблюдать закон и торговать только там, где разрешена официальная торговля», — говорится в сообщении.

Такую новость жители города восприняли на ура.

«Как только открылся парк, на следующий день мы сходили погулять с семьей. Очень здорово, всё есть и для детей, и для взрослых. Через 3-4 дня мы приехали туда вновь уже с гостями из Алматы и было стыдно. Весь парк заполонили торговцы, пройти невозможно. Продают всё подряд. Мусора кругом много. Хорошо, что взяли на контроль»;

«Правильно, это не базар, а место отдыха. Надо сохранять чистоту и наказывать нарушителей», — пишут в социальных сетях жители города.

Напомним, 5 июля наши корреспонденты побывали в новом парке вечером, а потом вернулись туда на утро. Посмотреть материал с фото-видеоматериалами можно тут. Хочется надеяться, что компетентные органы наведут порядок на 18 гектарах нового парка и это место не потеряет свою привлекательность со временем.