Акция «Таза Казахстан» продолжается в Туркестанской области.

По поручению главы региона Дархана Сатыбалды работу систематизировали, утвержден план уборки и благоустройства области.

В Туркестанской области утвердили план уборки и благоустройства региона. На заседании аппарата под руководством акима Дархана Сатыбалды, обсудили вопросы систематизации акции «Таза Казахстан». Глава региона поручил ужесточить регулирование и усилить чистоту в национальных и региональных природных парках, местах отдыха, возле туристических и культурных памятников

«Соблюдайте чистоту комплексов и зданий бюджетных учреждений, жилых домов, дворов в населенных пунктах региона. Регулярно проводить побелку, покраску, ремонт объектов. Спортивные, образовательные, культурные и другие учреждения, мечети должны быть чистыми и благоустроенными. Пусть цветы вокруг будут. Руководителю, ответственному за каждое учреждение, необходимо координировать эту работу. Акимы районов, городов, ответственные руководители управлений должны регулярно мониторить регионы. Не должно быть беспорядочно разбросанного мусора. Необходимо систематизировать работы по благоустройству и уборке. Со стороны полиции также должен быть усилен надзор за соблюдением порядка в этой сфере», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области .

Тысячи жителей Туркестанской области — рядовых жителей региона, чиновников и волонтеров, сплотила экологическая акция. Они убирают мусор, белят деревья, благоустраивают территорию.

«В 77-ми спортивных учреждениях региона работает 3 500 сотрудников. Они побелили и привели в порядок 41-ин фасад зданий, укрепили 51 фундамент, высадили 1000 цветов. С помощью 34-ёх единиц техники, вывезли 41 тонну мусора. В мечетях также была организована акция «Таза Қазақстан», в которой приняли участие имамы и местные жители. Работа в этом направлении будет продолжена», — говорит Еркегали Алимкулов, руководитель аппарата акима Туркестанской области.

Президент страны инициировал республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан» несколько месяцев назад. В стране ведутся работы по озеленению, санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов с ежедневным информационным освещением. Экологическая акция «Таза Қазақстан» не только способствует благоустройству улиц и дворов, но и сплачивает, пробуждает дух солидарности.

«В стране была запущена экологическая акция «Таза Қазақстан». Это очень важный социальный и даже политический проект, призванный объединить усилия во имя общего дела, благоустроить наши города и села, развить экологическое сознание в обществе», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды дал поручения акимам районов, городов, руководителям ответственных управлений по активизации работ по уборке и благоустройству в рамках акции «Таза Казахстан».