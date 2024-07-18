Борьба за парк «Кен баба» продолжается в Шымкенте

Парк «Кен-Баба» в Шымкенте частично вернули в государственную собственность.

Такое решение было принято постановлением судебной коллегии по гражданским делам. Объект был передан в частные руки еще в 1999 году на 15 лет. Но вместо обещанного центра эстетического и культурного воспитания детей, вырубили вековые деревья, для установки аттракционов. По всему его периметру сегодня выстроены многочисленные магазины, кафе, салоны красоты. Кроме того владелец, рассказывают местные власти, уничтожил бесплатные детские площадки, качели и песочницы.

Арман Абдешов, заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента: «Парк «Кен баба» был сдан в аренду и у предпринимателя были обязательства. Бизнесмен должен был построить центр для развития детей. Но вместо этого вырубил деревья и залил бетон большую часть парка. Срок аренды истёк. Так как бизнесмен ненадлежащим образом исполнил условия договора, с нашей стороны поступило заявление о возврате парка. Заявление было удовлетворено решением суда от 30 апреля 2024 года».

Теперь в акимате намерены добиваться решения: «отобрать» этнопарк не частично, а полностью. После чего местные власти планируют восстановить зеленую зону. Жители города просят провести и качественные ремонтно-восстановительные работы.

«Аттракционы здесь все старые, а где лебеди? Думаю, надо сделать реставрацию парка. Это классно, что парк переходит в государственную собственность», «Конечно, я поддерживаю, что парк забирают в госсобственность. Если «Кен баба» будет находится на балансе акимата, будут масштабные изменения»,- рассказали жители Шымкента.

Парк «Кен-Баба» не первый раз оказывается в центре скандала. Жители неоднократно жаловались на санитарное состояние этнопарка. А в прошлом году посетители прислали видео в редакцию телекомпании OTYRAR. На кадрах: грязный водоём, в котором обитали лебеди. Администрация парка тогда заявила, что за очистку фонтана отвечает акимат, мол, подрядчика определяют после проведения тендера. Однако, городские власти эту информацию опровергли. Через несколько дней администрация парка передала благородных птиц в зоопарк.

Сейчас борьба за зеленый оазис, который 26 лет назад отдали в частные руки, продолжается в суде.