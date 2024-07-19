Дошкольное обучение детей с особыми потребностями организовано в Келесском районе

Воспитанницы детского сада Келесского района — дети особенные. Поэтому и задания для них предусмотрены развивающие. Девочки пяти лет раскатывают тесто для сладостей в детской кухни дошкольного учреждения. Сначала их учат держать в руках нитку с иголкой, после задачу усложняют.

Азиза Мараткызы, педагог детского сада в Туркестанской области: «В швейном центре мы учим детей на специальных машинках шить простые вещи: фартуки, шарфы и так далее. Поначалу детям приходилось сложно, они не справлялись. Сейчас всё по-другому, они многому научились».

Еще один плюс дошкольного учреждения – дети работают с глиной для лучшей моторики рук. Они мастерят глиняные горшки, игрушки различной формы и расписывают их. 5-летняя Алтынай Оразбай теперь даже представляет свои изделия на конкурсах.

Алтынай Оразбай, воспитанница детского сада в Туркестанской области: «Я около месяца работаю с глиной. Мне нравится то, чем я занимаюсь. На данный момент я сделала пять горшков. Это не трудно».

Педагоги говорят, что детям очень интересно изучать древнее искусство гончарного дела. Данное увлечение особенных детей поддерживают и психологи. По словам специалистов, гончарное искусство особенно полезно для ребенка с аутизмом.

Бибигуль Сейдахметова, психолог: «Дети с аутизмом на чем-то сосредоточены. Если дать ребенку задание и направить его, ребенок сможет каждый день приходить и выполнять его самостоятельно. У ребенка благодаря гончарному искусству развивается речь».

В программе детского сада для особенных детей также есть старые забытые казахские национальные игры. Таким образом, детей здесь воспитывают на национальных ценностях.

В своем послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение возобновить деятельность детских кружков, где представители будущего поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества.

«Нам нужно решить проблему всестороннего развития ребенка до поступления в школу. Ставлю задачу к 2025 году обеспечить стопроцентный охват детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением. Строительством только государственных детских садов эту задачу не решить. Нужно привлечь частный бизнес, найти новые формы поддержки, включая ваучерный механизм финансирования», — сказал президент РК Касым-Жомар Токаев.

Поручение президент — обеспечить детскими садами всех детей до шести лет к следующему году выполняется акиматом Туркестанской области поэтапно.