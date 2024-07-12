Марафон добрых дел: На цитадели в Шымкенте провели экологическую акцию

В рамках экологической недели проекта «Марафона добрых дел» в историческом для Шымкента месте — древней цитадели, прошла акция чистоты.

В мероприятии приняли участие волонтеры организации «Жасыл ел», которые внесли свой вклад в благоустройство города. После активисты отправятся облагораживать территорию нового парка в Шимсити.

Акгулим Сейдолла приступила к расчистке пешеходной дороги от травы. Девушка говорит, выделенный организаторами участок, убирает с подругой. Красота каждого уголка любимого города важна для активных и неравнодушных молодых людей, уверена волонтер организации «Жасыл ел».

Акгулим Сейдолла, волонтер организации «Жасыл ел»:

«Работать в организации «Жасыл ел» можно с 16 лет. Я с удовольствием участвую во всех акциях. И в этот раз мы с друзьями пришли на субботник. Приглашаю земляков внести свой вклад в благоустройство нашего города».

В экологической акции, организованной на Цитадели в рамках проекта «Марафон добрых дел», принимают участие волонтеры организации «Жасыл ел». В ней задействованы студенты высших и специальных учебных заведений города. В ходе мероприятия, инициированного молодежным ресурсным центром Шымкента, сотрудники исторического объекта рассказали об истории Цитадели. После познавательной экскурсии, волонтеры очистили от травы пешеходные зоны.

Гульмира Кудайберген, руководитель отдела по работе с молодежью акимата Абайского района г. Шымкента:

«Не только здесь будет проходить акция. Субботник проведем в зоне отдыха Шымсити. Также наша молодежь активно участвовала в акции «Чистый Казахстан»».

Волонтеры организации «Жасыл ел», согласно мероприятиям, включенным в проект «Марафона добрых дел», примут участие в субботниках по уборке территории парков и скверов.