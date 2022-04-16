Цитадель исторической памяти

В обширном списке международных праздников есть и такой – День памятников и исторических мест. Отмечается он 18 апреля, то есть скоро, и имеет к Шымкенту самое прямое отношение.

Вообще-то наш город в свое время не сильно старался сохранить свои исторические памятники, за что неоднократно был порицаем неравнодушными людьми, учеными и прессой. Если честно, это правда. Какие у нас остались исторические объекты, кроме единственного, сто раз переделанного театра кукол в парке «Кен баба»? Ну еще бывший Дворец металлургов, хотя особой стариной он не отличается. Все остальное – новодел.

Даже и не скажешь по лику города, что он считается самым древним городом Казахстана. Во всяком случае, так утверждают казахстанские историки и археологи, и у нас нет причин в этом сомневаться.

Град на холме

Но есть у нас, к счастью, такой памятник – вековой, нерукотворный, который не снесешь, не сроешь, не облицуешь каким-нибудь новомодным сайдингом. Он создан природой и стоит на века. Это древнее городище на холме, от которого растут корни и ветви древнего Чимкента. Это его историческая колыбель.

Долгие десятилетия на него не очень-то обращали внимание. Ну высится рядом со Старым городом какая-то насыпь, ну и что? Страшненькая с виду, грязная, серая, неопрятная, сравнять бы ее с землей – красивше было бы… А на самом деле этот холм – древнейшее городище с цитаделью в центре – является ценнейшим археологическим объектом страны, внесенным в Государственный список памятников истории и культуры.

Раскопки древнего городища начали вести только с середины прошлого века, а к началу 2000-х охват раскопок увеличился и углубился. Именно раскопки дали археологам основание утверждать, что Шымкенту никак не менее 2200 лет. Количество культурных напластований на городище составило в общей сложности 14 метров.

Академик Бауыржан Байтанаев дает такое обоснование возраста города: «Здесь были найдены слои, которые указывали на то, что объект появился в более древние времена, чем считали раньше, и типологически относится к археологическим видам типа «тобе» с площадкой. Это является свидетельством того, что 2000 лет назад в этом месте уже было поселение.

В процессе раскопок более нижних слоев этого поселения был обнаружен большой зал культового объекта с толстыми стенами.

А неподалеку от него кострище, в котором обнаружилось около 30 «хумов» с костями. Во II веке в этом регионе происходили какие-то аномальные события, вследствие которых люди ушли из города, забрав с собой большую часть костей, было это еще в эпоху караханидов. Потом здесь появились тимуриды, которые возвели свои постройки. А уже в XIX веке после захвата крепости кокандцами тобе с площадкой были приспособлены под цитадель. После ее взятия в 1864 году войсками царского генерала Черняева возвышенность была приспособлена под редут». Вот такая у холма история с географией…

Археологические раскопки на этом месте продолжаются по сей день. Не исключено, что будут найдены еще более редкие и древние артефакты. Но уже найденные предметы быта древних «чимкентцев» позволяют сказать, что в городище жили довольно обеспеченные граждане. По словам историка и археолога Александра Грищенко, «в этом раскопе выявлены домовладения богатых, зажиточных людей. Об этом свидетельствуют многочисленные находки монет эпохи шэйбанидов и Кокандского ханства. Найдены также остатки когда-то прекрасных и больших по размерам жилищ».

И все-таки полемика о действительном возрасте Шымкента не прекращается до сих пор. Некоторые специалисты считают, что цифра 2200 лет, мягко говоря, сильно преувеличена, другие же, наоборот, предполагают, что город еще древнее. Как бы то ни было, в 2015 году городские власти подали заявку в ЮНЕСКО на официальное признание юбилейной даты. Позже спецучреждение ООН приняло специальную резолюцию о «включении в международный календарь памятных дат 2200-летия основания города Шымкента». Возможно, нас ждут еще более сенсационные открытия, но одно несомненно: мы с вами ходим по древней земле, сдобренной прахом поколений предшественников. Это надо помнить и чтить.

Старинный город-сад

Как выглядело древнее поселение – прародителя Шымкента – нам достоверно знать не дано. Письменных источников, понятно, не осталось. Но общую картину историки смогли нарисовать примерно так. Первоначальное ядро-цитадель находилось на вершине высокого холма (537 метров) в южной части современного города. Холм с севера огибала речка Кошкарата, берущая начало от родника. Южные склоны были обращены в сторону реки Бадам. Цитадель площадью в 4 га была окружена оборонительными зубчатыми стенами и рвом. Ремесленники и земледельцы селились у подножия холма и к XVI веку постепенно заняли всю долину Кошкараты.

Значительно лучше известен период кокандского правления (1809-1864 гг.). В это время город состоял из трех частей: цитадели, шахристана и обширного пригорода – рабада. Стены были возведены из сырца, имели семь башен и один въезд со стороны города. В цитадели находились дома наместника, военачальника, мечеть, казармы, склады, имелся и колодец на случай осады.

В крепость вода подавалась также из реки, через ров-овраг по деревянному желобу водопровода, расположенного на высоких козлах. Караванная дорога огибала холм и проходила вдоль Ташкентского тракта. К подножию укрепления примыкал шахристан – собственно город – «жилое образование неправильных очертаний», вытянутое к северо-западу. Стены имели шесть ворот и пять башен. Северные и восточные стены проходили вдоль современного русла реки Кошкараты. У подножия холма размещалась базарная площадь, от нее в радиальном направлении шли улицы к воротам, от которых начинались дороги на Аулие-Ата (Тараз), Сайрам, Ташкент и Туркестан.

Интересно описание и «жилого массива», что вплотную примыкал к холму: «Застройка была очень плотной из одноэтажных домов, сырцовых и глинобитных, с плоскими крышами, без окон на улицу. Комнаты не сообщаются и двери не выходят во двор, перед дверями общий навес на столбиках. Двери с резьбой, окна с деревянной частой решеткой, на зиму заклеиваются масляной бумагой, кроме одного окна для дыма, а если нет камина, огонь разводится на глиняном полу. В стенах много ниш.

Город не был благоустроен, но рисунки второй половины XIX века свидетельствуют о богатом уличном озеленении – тополь, карагач, тутовые деревья, сады в двориках. Границы рабадов не были постоянными, обычно их также окружали глинобитные стены. Огромные пространства садов заставляют думать, что здесь не так-то много жителей».

Выход из забвения

Кажется, ни один грандиозный и градообразующий памятник старины не имел такую трудную и полную превратностей судьбу. Вроде бы все, даже не ученые, знали, что холм представляет несомненную историческую ценность. Однако браться за его планомерное и серьезное изучение долгое время никто не спешил. Постоянно не хватало средств. Даже в 2016 году в прессе появилась статья с доходчивым названием «Древняя цитадель завалена мусором». Там говорилось о запустении, стихийных свалках, «несанкционированных» постройках на костях. Да, били, били в колокола…

Лишь только в октябре 2017 года здесь были продолжены давно прерванные раскопки. И за два месяца археологам удалось обнаружить четкий ландшафт старинного города на территории 2,5 тысячи квадратных метров. Каким-то чудом удалось уберечь от застроек историческую часть городища, которая запросто могла бы пострадать от строящегося на холме парка Независимости. К сохранению неприкосновенности исторической земли приложили руку и сердце наши неравнодушные земляки, такие как профессор Н. П. Подушкин, журналист и краевед Алексей Гончаров, историк и археолог Александр Грищенко, археолог А. О. Итенов, академик Б. А. Байтанаев и др.

Сказать, что почва для возрождения городища была уж совсем не подготовлена, ни в коем случае нельзя. В этом благородном деле в свое время принимали участие и археологические отряды ЮКГУ им. М. Ауэзова, института «Казпроектреставрация», а в 2006 году здесь были начаты консервационные работы сотрудниками Института материальной культуры из Алматы.

Что же такое неизвестное открылось археологам при возобновлении раскопок? Удалось четко определить основные контуры городища, обнаружить все основные стены, главные ворота, рельефы жилых помещений, очаги и хранилища, даже канализационные системы. Видно было, как прогревались помещения, где люди отдыхали и принимали пищу, где хранились запасы еды, как происходил вывод сточных вод.

Осенью 2018 года археологами и учеными была проведена колоссальная работа. Вот что рассказывал ее непосредственный и деятельный участник Александр Грищенко: «Только за два месяца раскопок мы нашли внушительную коллекцию керамики, датируемой XV-XIX веками. Нам попадались и ювелирные украшения, и древние монеты, которые позволяли сделать вывод, что город всегда был в центре торговых интересов.

Кочевники останавливались здесь на зиму, выбирая солнечное место, на подъеме, с родниковой водой в шаговой доступности. Здесь же проходила торговля и взаимообмен между кочевниками и оседлым населением. Цитадель будет восстановлена по рисункам и топографическим планам разных лет. Восстановлены будут и крепостные стены, некогда охраняющие город.

Вдоль стены расположат зону отдыха с улочками ремесленников, а внутри крепостной стены откроется музей под открытым небом. Но раскопки в любом случае мы будем продолжать».

Задуманному суждено было случиться. В прошлом году был торжественно открыт историко-культурный комплекс «Шым кала».

Перед работой над этой статьей решила взглянуть на него воочию. Вскарабкалась на холм по длинной лестнице – более ста ступенек, даже сбилась со счета. Долго блуждала в поисках самого комплекса: он затерялся в объятиях обширного парка Независимости. На мои вопросы по теме меня сразу перенаправили в городское управление культуры: мы, мол, подчиняемся именно ему, там и спрашивайте.

Но все же на какие-то вопросы соблаговолили дать ответы. Да, комплекс уже в строю, его уже посещают редкие туристы. Имеются экскурсоводы. Но до полного завершения археологических работ еще весьма далеко. Сейчас историческое место находится в режиме тендерной борьбы за право вести дальнейшие раскопки. Когда «Шым кала» станет полноценным туристическим хабом? Пока неизвестно, сейчас идет третий этап освоения и благоустройства, который продлится до 2025 года. Так что, все еще впереди…

Маловато информации, подумала я. Но знаете, ничуть не пожалела натруженных ног и затраченных часов. Присела на скамейку, послушала тишину, представила, что подо мной 14 метров разных культурных напластований. А за этим стоят жизни и судьбы конкретных людей, которые здесь жили, любили, рождались и умирали… Я испытала странное и восхитительное чувство причастности к этой земле и ощутила неумолимый бег вечного, но быстротечного времени…

Елена ЛЕТЯГИНА