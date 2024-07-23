Старт приема заявок на жилищные сертификаты в Шымкенте

С 1 августа 2024 года, начиная с 9:00, в Шымкенте стартует прием заявок на получение жилищных сертификатов.

Жилищный сертификат представляет собой финансовую помощь, предназначенную для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам при приобретении жилья.

Эта помощь предоставляется в рамках государственных жилищных программ «2-10-20 Счастливая семья» и «5-10-20».

Размер жилищного сертификата составляет не более 1 000 000 (одного миллиона) тенге и предоставляется в качестве социальной помощи.

Согласно установленным требованиям, среднемесячный доход заявителя и каждого члена его семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 134 562 тенге (что составляет 3,1 показателя прожиточного минимума).

При этом не учитываются пенсионные отчисления, подоходный налог и другие обязательные отчисления.

Прием заявок будет осуществляться через интернет-ресурс «kезекте.kz».

Для подачи заявки гражданину необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Жилищные сертификаты предоставляются в рамках государственных программ поддержки населения, направленных на улучшение жилищных условий.

Эти программы помогают гражданам с низким и средним уровнем дохода приобрести жилье, предоставляя им необходимую финансовую поддержку.

Важное уточнение: жилищные сертификаты выдаются не всем, а только тем, кто соответствует установленным критериям.

Это помогает обеспечить справедливое распределение помощи среди тех, кто в ней действительно нуждается.

Кроме того, наличие жилищного сертификата позволяет значительно уменьшить первоначальный взнос по ипотеке, что делает приобретение жилья более доступным для многих семей.

В результате, многие семьи смогут быстрее улучшить свои жилищные условия, не откладывая это важное решение на неопределенный срок.

Пресс-служба акима города Шымкента настоятельно рекомендует всем заинтересованным гражданам заранее подготовить все необходимые документы и получить электронную цифровую подпись для успешной подачи заявки.

Это обеспечит своевременное рассмотрение заявок и получение жилищных сертификатов в рамках установленного срока.