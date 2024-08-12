49 семей в Шымкенте обрели жильё благодаря безвозмездным сертификатам

С 1 августа текущего года 49 семей в Шымкенте стали обладателями жилья благодаря безвозмездным жилищным сертификатам.

Среди получателей этой социальной помощи 16 семей включают лиц с инвалидностью I и II групп, 9 семей воспитывают детей с особыми потребностями, 3 получателя – сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, 11 многодетных семей, 4 неполные семьи и 6 сотрудников бюджетных организаций.

Эти семьи получили возможность значительно облегчить финансовую нагрузку при оформлении ипотечного кредита в рамках государственной программы через «Отбасы банк», покрыв часть первоначального взноса на сумму до 1 миллиона тенге с помощью жилищного сертификата.

На данный момент прием заявок на получение жилищных сертификатов продолжается.

Для того чтобы воспользоваться данной поддержкой, граждане, стоящие в очереди на жилье, должны принять участие в конкурсе в рамках одной из программ государственного кредитования, таких как «2-10-20» или «5-10-20», и подтвердить свою платежеспособность согласно требованиям банка.

После получения от «Отбасы банка» одобрения на ипотечный кредит, участники программы могут подать заявку на получение жилищного сертификата, что позволит им частично покрыть первоначальный взнос и облегчить процесс приобретения жилья.

Следует отметить, что в начале текущего года по различным социальным категориям уже было выдано 218 жилищных сертификатов.

Эти сертификаты предоставляются с целью поддержки социально уязвимых слоев населения и улучшения их жилищных условий.

Правительство и местные органы власти продолжают работу по расширению программ доступного жилья, что позволяет большему числу семей воспользоваться такой значимой поддержкой.

Пресс-служба акима города Шымкента также напоминает, что жилищные сертификаты являются важной частью государственной программы по улучшению жилищных условий, и призывает всех, кто имеет право на данную помощь, не упускать возможность подать заявку.

Эта инициатива направлена на повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий проживания для всех жителей города.

Местные власти и дальше будут работать над увеличением доступности жилья для социально уязвимых категорий населения, обеспечивая им стабильность и уверенность в будущем.