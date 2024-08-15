Продолжается прием заявок на получение жилищных сертификатов на 1 млн тенге

Жилищные сертификаты до 1 миллиона тенге получили еще 52 семьи в Шымкенте. До какого времени продлится приём заявок на социальную помощи при приобретении квартир по ипотечной или государственной программе жилищного строительства, рассказали в городском управлении жилья.

Эмоции переполняют! Первое, что говорят новосёлы, после церемонии вручения сертификатов на квартиры. 33-летняя Гульдана Кожаева на протяжении многих лет мечтала о собственном жилье и именно сегодня это стало явью. Женщине оказали поддержку в размере более шестисот тысяч тенге.

Гульдана Кожаева, жительница г. Шымкента: «Я от «Отбасы банка» получаю квартиру по программе «2-10-20». Получив одобрение в банке, я отправила заявку на получение жилищного сертификата. В течение четырёх дней получила ответ. «Отбасы банк» внес 10 процентов. Это ощутимая поддержка. Самой трудно собрать такую сумму. Благодаря безвозвратному вознаграждению от государства, я смогла получить жилье».

Социальная помощь предоставляется желающим приобрести жилье по ипотечным программам «2-10-20» и «5-10-20». На финансовую поддержку до одного миллиона тенге могут рассчитывать госслужащие, многодетные, неполные семьи и семьи, в которых есть дети с инвалидностью.

Копжан Толебаев, заместитель руководителя управления жилья г. Шымкента: «Поступило около ста заявок на получение социальной помощи. Одобрение на жилищный сертификат получили 52 семьи, 43 гражданам было отказано. В целом, предусмотрена помощь до одного миллиона тенге. Эти деньги уже распределили».

С начала года социальную помощь при приобретении квартир по ипотечной или государственной программе жилищного строительства уже получили 218 жителей Шымкента. Прием заявок через интернет-портал кezekte.kz продлится до декабря.