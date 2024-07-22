Студенческого омбудсмена назначили в Шымкенте

Теперь права и интересы студенческого сообщества третьего мегаполиса будет защищать Алтынбек Макулбек, студент Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова.

В Астане состоялось IV заседание Республиканского студенческого совета при Министерстве науки и высшего образования РК. Мероприятие прошло в Евразийском национальном университете имени Л.Гумилева с участием министра Саясата Нурбека, там и представили новых студенческих омбудсменов регионов страны.

Алтынбек параллельно занимает общественную должность председателя Альянса студентов Казахстана по городу Шымкент.

«Для меня большая честь быть назначенным на должность студенческого омбудсмена. Это большая ответственность, и я намерен активно работать над защитой прав студентов и улучшением условий их обучения. В ближайшее время планирую провести ряд встреч с представителями студенческих организаций, чтобы услышать их мнения и предложения. Мы будем стремиться к тому, чтобы голос каждого студента был услышан и принят во внимание при принятии решений, влияющих на нашу студенческую жизнь», — поделился Алтынбек, председатель Альянса студентов Казахстана по городу Шымкент.

Цель студенческих омбудсменов заключается в защите прав и интересов студентов, а также в содействии созданию благоприятной образовательной среды. К ним можно обратиться по вопросам, связанным с нарушением прав студентов, условиями обучения, жилищными и бытовыми проблемами, академическими спорами, дискриминацией и любыми другими ситуациями, требующими посредничества или защиты прав студентов.

Поделился новый омбудсмен и прямыми каналами связи с ним. Задать вопрос или заявить о нарушении прав студенты могут по номеру телефона: +7 708 965 2827, а также в социальных сетях: Instagram: qanatuly02 .