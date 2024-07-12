Успешные операции по замене суставов в Шымкенте

Врачи шымкентской городской клинической больницы №1 с начала года успешно провели операции по замене суставов около 100 гражданам в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Пациенты, которые ранее испытывали трудности с передвижением из-за поврежденных суставов, теперь могут свободно ходить после операций по имплантации искусственных суставов.

Одним из примеров стала история 76-летней Нурбиби Суйримбетовой, страдавшей от гонартроза.

Пенсионерке с поражением всей бедренной кости и коленного сустава вернули подвижность благодаря высокотехнологичной медицинской помощи.

Операции проводились под руководством заведующего отделением ортохирургии Нуржана Естемесова при участии опытных врачей Бахытжана Карымбаева и Ерболата Абдрахманова.

Нурбиби Суйримбетова в настоящее время находится под наблюдением специалистов. В дальнейшем планируется принять дополнительные меры медицинской реабилитации.

Пациентка выражает огромную благодарность врачам, особенно хирургам, за помощь:

«Операция прошла в рамках медстрахования. Огромное спасибо врачам. Особенно хирургам, которые провели эту сложную операцию. Благодаря им мое колено начало уже сгибаться и начала потихоньку ходить. Выражаю всем огромную благодарность.»

Стоимость комплексной операции по замене сустава на искусственный имплант составляет чуть более 1,5 млн. тенге.

По словам врачей искусственные суставы, используемые в больнице, высокого качества и произведены в США.

Операции по замене суставов проводятся в первую очередь для снятия или уменьшения боли.

Во-вторых, пациенты после прохождения реабилитационного периода, через 2-6 месяцев могут вернуться к прежней жизни, без использования вспомогательных средств, костылей.

Заведующий отделением ортохирургии Нуржан Естемесов подчеркивает:

«Эндопротезирование назначают при диагнозе артроз тазобедренного сустава (коксартроз), переломе бедренной кости, асептическом некрозе головки бедренной кости. Медики отмечают, что такие заболевания чаще встречаются и среди молодежи. В прошлом году в этом отделении операции по замене сустава провели 133 больным.»