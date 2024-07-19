В Шымкенте откроется полиязычный лицей современного типа Auzhan KTL

В Шымкенте готовятся к открытию полиязычного лицея современного типа Auzhan KTL. Учебное заведение откроет свои двери для школьников уже в августе. В преддверии значимого события в лицее провели семинар-тренинг для родителей.

Лондон, Анкара, Париж – это не только столицы государств, но и учебные кабинеты в полиязычном лицее Auzhan KTL. Строительство учебного заведения с аудиториями современного типа началось год назад. В лицее появится собственное общежитие, чтобы школьники со всей страны смогли получить возможность здесь обучаться.

«В нашей школе-лицее созданы все условия для детей. Есть просторный тренажерный зал, футбольное поле, амфитеатр, боксерский зал, гимнастический зал, библиотека. Мы сейчас находимся в библиотеке, она является литературным центром имени Дулата Исабекова, в которой собрано около 6 тысяч книг. Строительные работы завершены на 99%, сейчас мы занимаемся только оснащением», — говорит Алимхан Абжанов, учредитель полиязычной школы-лицея «Auzhan KTL».

Сегодня в учебном заведении прошел тренинг известного в стране семейного коуча, профессора Асхата Абжанова. В нем приняли участие родители учеников.

Дети Нурсултан Кенжебековой будут обучаться в лицее Auzhan KTL. Женщина также решила принять участие в тренинге, говорит, знания, полученные здесь, помогут укрепить отношения между родителями и детьми.

«Мне очень нравится тренинг. Здесь рассказывают об отношениях между матерью и ребенком. Как воспитывать ребенка, показать ему правильный путь. Мне нравится школа. Мы познакомились с учителями, ознакомились с лицеем, мне понравилось что лицей полиязычный. Я хочу, чтобы мои дети выучили несколько языков. Также понравилось что в одном классе будет не более 20 детей», — говорит Нурсулу Кенжебекова, мама школьников.

Пока родители участвуют в тренинге, для детей организовали мини-олимпиаду. Школьники разных возрастов смогли проверить свои знания и получить ценные призы.

В полиязычном лицее смогут обучаться почти полторы тысячи школьников. Предусмотрены 60 учебных аудиторий и лаборатории. Помимо изучения английского, дети смогут выбрать дополнительный язык для обучения — немецкий, французский, китайский, турецкий или арабский.

«Миссия школы – формирование у ребенка образованной, многоязычной и здоровой, уверенной в себе личности, стремящейся к образованию, имеющей активную гражданскую позицию. Во время лекций, на внеурочных воспитательных проектах мы будем прививать детям такие ценности, как открытость, гласность, академическая честность и патриотизм. Лаборатории школы полностью укомплектованы», — говорит Алибек Алатаев, директор полиязычной школы-лицея «Auzhan KTL».

В лицее открыты кружки по разным направлениям: науки, искусство, спорт, ведение тепличного хозяйства, робототехника, программирование и 3d моделирование. В течение учебного года школьники смогут получить уроки плавания в фитнес-клубе World Class. Лицей Auzhan KTL планируют сдать в эксплуатацию до 15 августа. Двери школы открыты для учащихся со всего Казахстана.

Адрес: жилой массив Тассай, улица Толеметова, 1680/13 (остановка «Высотный спортивный комплекс»)

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