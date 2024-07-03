В Шымкенте подвели итоги полугодия в сфере промышленности, инвестиций и торговли

На пресс-конференции заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкента Тұрманов Ермек Полатұлы представил результаты работы за первое полугодие 2024 года в сферах предпринимательства, промышленности, инвестиций и торговли.

В Шымкенте активно функционируют 902 промышленных предприятия, включая 20 крупных, 45 средних и 837 малых.

За период с января по май 2024 года объем промышленного производства в городе достиг 424,7 млрд тенге, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (405,5 млрд тенге).

В обрабатывающей промышленности, которая составляет 85,4% от общего объема промышленного производства, произведено продукции на сумму 628,2 млрд тенге.

Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 349,2 млрд тенге, индекс промышленного производства – 94,5%.

Незначительное снижение объемов в обрабатывающей промышленности связано с плановым капитальным ремонтом на АО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», который проводился с 25 марта по 23 апреля 2024 года в соответствии с графиком министерства энергетики Республики Казахстан.

Помимо этого, объем инвестиций в основной капитал за январь-май 2024 года составил 223,1 млрд тенге, что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Внешнеторговый оборот города за первые пять месяцев 2024 года достиг 1 458,3 млрд тенге, продемонстрировав рост на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экспорт товаров из Шымкента составил 803,8 млрд тенге, что на 17,4% больше по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт достиг 654,5 млрд тенге, увеличившись на 26,2%.

В целом экономика Шымкента демонстрирует устойчивый рост и поступательное развитие во всех ключевых отраслях.