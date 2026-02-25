Промышленный парк в Туркестане придаёт импульс экономике страны

Для увеличения числа инвестиционных проектов и наращивания промышленного потенциала региона в Туркестанской области ведётся строительство промышленного парка.

Общий объём привлечённых инвестиций составляет 138 млрд тенге, планируется создание 2 150 новых рабочих мест.

Промышленный парк расположен на земельном участке общей площадью 100 гектаров. Строительные работы были разделены на два этапа.

В настоящее время 37 из 40 объектов уже введены в эксплуатацию и начали производственную деятельность. Среди них — предприятия по производству систем дождевального и капельного орошения, сборке тракторов, выпуску сэндвич-панелей, производству мебели для школ, медицинских и офисных учреждений, холодильников, межкомнатных дверей, а также дронов и камер видеонаблюдения.

В рамках второго этапа планируется строительство 112 производственных зданий на площади 70 гектаров. В настоящее время начаты работы по обеспечению территории инженерной инфраструктурой. Разрабатывается проектно-сметная документация по внешним инженерным сетям и благоустройству, ведётся подготовка к строительно-монтажным работам.

Полная реализация проекта создаст основу для превращения Туркестанской области в один из промышленных хабов страны.