Завод по производству алюминиевых профилей открыли в посёлке Бадам

Туркестанская область укрепляет промышленный потенциал. В посёлке Бадам запущен завод по производству алюминиевых профилей. Инвестиции в проект составили 4,4 миллиарда тенге, мощность — 20 тысяч тонн продукции в год. Предприятие создаст 200 рабочих мест и ориентировано на экспорт.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сегодня мы отмечаем важное событие — запуск нового производства. Как подчеркнул Президент страны Касым-Жомарт Токаев, для роста экономики необходимо развивать производство и привлекать инвестиции. Новый завод — это конкретный шаг в этом направлении. Он позволит создавать рабочие места и наращивать экспортный потенциал региона. Наша цель — сделать Туркестан экономически самостоятельным регионом с сильным бюджетом. Мы продолжим поддерживать и открывать новые промышленные объекты, в том числе в Ордабасинском районе».

Предприятие оснащено передовыми технологиями, что гарантирует высокое качество продукции. Выход алюминия на внешние рынки укрепит экономические связи и увеличит доходы бюджета области.

Сян Гуанжуй, директор ТОО «Central Asia Aluminum»: «Уважаемый аким, дорогие гости! Хочу поблагодарить всех, кто поддержал реализацию этого проекта. Особая благодарность нашим сотрудникам — именно они являются основой компании. Мы готовы вместе преодолевать любые вызовы и уверены в светлом будущем завода. Центральноазиатская алюминиевая компания нацелена на устойчивое развитие и значимые достижения. Желаю нам всем успехов и реализации самых смелых планов».

Запуск завода стал важным этапом в развитии промышленности Туркестанской области. Новый объект расширит производственные возможности и укрепит экономическую устойчивость региона. Впереди — масштабные инвестиционные проекты, способные преобразить облик юга Казахстана.