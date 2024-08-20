Аким Туркестанской области провел личный прием граждан

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел личный прием. Он выслушал вопросы и обращения местных жителей. Больше всего людей волновали вопросы обеспечения жильем и предоставления социальной помощи.

Жители региона подняли вопросы обеспечения жильем, предоставления социальной помощи, просили поддержки в открытии бизнеса, трудоустройстве. Всем, кто пришел на прием, дали разъяснения по правовому решению их запросов и проблем. Некоторые из них на месте получили конкретные ответы на свои вопросы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Она направлена прежде всего на эффективность реагирования на обращения граждан. Кроме того в рамках концепции «Слышащего государства» считает президент, важно, чтобы граждане имели возможность высказывать свое мнение, участвовать в обсуждениях и принимать участие в принятии решений через различные механизмы обратной связи, такие как общественные слушания, консультации и опросы.

«Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК .

В приеме граждан приняли участие руководители правоохранительных органов и специалисты управлений. Глава региона дал конкретные поручения по содействию решению проблем граждан в рамках закона, в том числе по заявлениям, поступившим на портал egov.kz и в единую базу Е-otinish. Отмечу, запись на личный прием к акиму области проводится отделом контроля рассмотрения обращений аппарата акима Туркестанской области.