Чем опасен малоподвижный образ жизни

Казахстанцы стали меньше двигаться. За последнее десятилетие количество людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, приблизилось к 30%. Между тем, гиподинамия чревата опасными заболеваниями. Как превратить движение в полезную повседневную привычку.

Больше 30% взрослого населения планеты ведут малоподвижный образ жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот показатель значительно вырос за последнее десятилетие. В Казахстане индикатор малоактивного образа жизни достиг 28%. В сравнении с развитыми странами этот показатель смело можно назвать высоким.

Так, в Швеции он составляет меньше 9%, в Нидерландах чуть больше, в Германии — 12%. Там в спорт вовлечены люди всех возрастов. В соседних странах, например, в России этот показатель составил 18%. При этом гиподинамия вызывает нарушение кровообращения, что ведет к самым разным заболеваниям. А между тем, в Казахстане инфаркты, инсульты и другие болезни системы кровообращения стоят на первом месте среди причин смерти.

«Гиподинамия может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, также она влияет на центральную нервную систему. Так как мышцы не двигаются, может появиться атеросклероз, замедляется кровообращение, и это в первую очередь влияет на мозговую систему», — говорит Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог.

ВОЗ рекомендует уделять умеренной активности минимум 20 минут в день, а интенсивному спорту — 10 минут. Не у всех есть время и силы на спортзал, но внедрить физическую нагрузку, говорят тренеры, можно и на бытовом уровне.

«Больше ходить пешком, если есть больше времени, чем обычно, пройтись пешком до магазина или до дома или вместо использования эскалатора можно пойти пешком по лестнице, а также внедрить в свою ежедневную рутину побольше бытовой активности», — говорит Сузана Усманова, тренер.

«Планируем довести обеспеченность спортивной инфраструктурой до 60%, а долю детей, систематически занимающихся спортом, до 45%», — говорит Азамат Апахаев, руководитель управления развития массового спорта комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В прошлом году в правительстве приняли концепцию развития физкультуры и спорта на 5 лет. К 2029 году половина казахстанцев должна будет заниматься спортом.